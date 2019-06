Šolarji bodo pred počitnicami še zadnjič sedli v šolske klopi

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli pa bodo tudi zaključna spričevala. Učenci bodo nato za dobra dva meseca pozabili na šolo ter se prepustili uživanju in brezskrbnosti. Da bodo počitnice polne doživetij, so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.

Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje tradicionalno organizira letovanje v Zambratiji in jezikovne tabore v Kranjski Gori. Za najstnike, željne novih izzivov in druženja z vrstniki, so letos na voljo tudi potovanja v Bilbao, London in Pariz. Poletno avanturo med drugim napoveduje zavod Mladi zmaji s široko paleto strokovno vodenih aktivnosti, v ljubljanskem živalskem vrtu pa bodo mladi med počitnicami lahko spoznavali živali.

Za otroke in najstnike pripravili pestre počitniške aktivnosti

Da bodo počitnice nepozabne in polne doživetij, so s počitniškimi programi poskrbeli tudi v ZPM Maribor. Sprva bodo ustvarjalne delavnice v okviru Festivala Lent oziroma Art kampa v Mestnem parku, od prvega julija naprej pa z dnevnim programom nadaljujejo v Domu ustvarjalnosti mladih.

Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju s partnerji organizira poletne raziskovalne tabore in ustvarjalne poletne šole iz naravoslovja in tehnike. V različnih mestih ter na nekaterih fakultetah se bo odvilo kar 17 različnih mladinskih raziskovalnih taborov, delavnic in ustvarjalnih poletnih šol z različnih področij. Pester nabor počitniških aktivnosti med drugim ponujajo tudi taborniške in skavtske organizacije.

V šolo bo spet treba drugega septembra

Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo 186.328 učencev in 73.110 dijakov. Devetošolci so pouk končali 14. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa konec maja. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo 17.684 devetošolcev. V šolske klopi se bodo šolarji vrnili drugega septembra.