Sodstvo cenzuriralo Janšev tvit o prostitutkah

Na vrhovnem sodišču pa niso izbrisali le imen novinark iz javno objavljenega in še dostopnega sporočila Janeza Janše. Iz sodbe, ko so jo uradno objavili, tudi nikakor ni mogoče razbrati, da je spor sploh potekal med zdajšnjim premierjem Janezom Janšo in pomembno urednico javne televizije Mojco Pašek Šetinc. Izbrisana (anonimizirana) so namreč tudi vsa imena in priimki.

To na sodišču, ko objavljajo sodbe, ves čas počnejo, trdijo, da zaradi varovanja zasebnosti (osebnih podatkov).

To je precej sporno, saj s tem na sodišču kratijo pravico javnosti do obveščenosti. Ni si mogoče zamisliti razlogov, zakaj prikrivajo pomembne in vsem znane podatke o pomembnih osebnostih in pomembnem sporu za skupnost. Zanimivo je, da pa so anonimizirani sodbi pustili opombe, v katerih vrhovno sodišče opozarja na podobne primere v tujini, kjer pa je že iz imen primerov razvidno, da tam ne prikrivajo imen in priimkov, če je kak novinar tožil pomembnega politika ali obratno.

Bolj liberalni kot v Sloveniji so, ko gre za pravico javnosti do obveščenosti in sodno prakso objave imen pomembnih tožnikov in toženih, celo v Rusiji, kažejo te opombe.

Ravnanje je dodatno nenavadno, ker sodba sama govori, da sta v sporu dve pomembni javni osebnosti. Sodniki so zapisali:

"To pomeni, da je bila tako kot toženec tudi ona javna oseba, pri teh pa so meje dovoljene kritike širše kot pri zasebnikih, zlasti kadar se kritika nanaša na njihovo ravnanje, povezano z družbeno pomembnim položajem, ki ga zasedajo. Zato mora s svojo funkcijo in z njo povezano institucionalno odgovornostjo sprejeti tudi pričakovanja o višjem tolerančnem pragu, takem, kot se pričakuje od nosilcev pomembnih javnih funkcij."

Zakaj sodba v imenu ljudstva ne vsebuje vseh podatkov

A to očitno ne velja tudi za objavo "osebnih podatkov", kdo je sploh tožil, ko je sodba zdaj uradno dostopna javnosti.

Anonimizirano sodbo, v kateri so javnosti prikrita pomembna imena in priimki, si lahko preberete na tej povezavi.

Celotno sodbo, ki smo jo pridobili od strank v sporu, kjer imen in priimkov Mojce Pašek Šetinc in Janeza Janše seveda nismo prikrili, ker ima javnost pravico vedeti, pa v članku, ki smo ga objavili na Siolu:

Spor o poročanju javne televizije in reakcijah nanj, kar je presojalo sodišče, je imel veliko dimenzij. Bili so celo protesti novinarjev. Ko je o poročanju novinarke Eugenije Carl in urednice Mojce Pašek Šetinc nameraval takrat razpravljati programski svet javne televizije, sta se v dvorani povsem na vrhu televizijske stavbe novinarskim protestnikom pridružila celo dva levičarska politična aktivista, ki sta nad glavami direktorjev radija in televizije razvila velik napis precej sovražne vsebine: Smrt janšizmu, svoboda narodu.

Mojca Pašek Šetinc je že napovedala, da se bo na odločitev vrhovnega sodišča pritožila. O tem bo zdaj odločalo ustavno sodišče.