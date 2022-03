"Več napora in sredstev moramo vložiti v zagotavljanje varnosti in kakovosti naših življenj. Sodoben način življenja in trajnostni razvoj brez inženirjev nista več mogoča," je pojasnil Črtomir Remec.

Slovenska inženirska stroka ob današnjem svetovnem dnevu inženirstva na digitalni konferenci, ki jo je pripravila Inženirska zbornica Slovenije, v ospredje postavlja dosežke inženirjev pri prenovi stavb in infrastrukture. Predsednik zbornice Črtomir Remec je poudaril pomen in vlogo pooblaščenih inženirjev za razvoj družbe.

Strokovnjaki s področja gradbeništva, elektroinštalacij, strojništva, geodezije, rudarstva in geotehnologije, tehnoloških strok, požarne varnosti in prometnega inženirstva so na svetovnem inženirskem dnevu izmenjali svoje izkušnje ter pričakovanja za razvoj rešitev na lastnih področjih delovanja. Skupaj se je zbralo skoraj dva tisoč pooblaščenih inženirk in inženirjev, so sporočili z zbornice.

Zbornica: To je nujno potrebno

Namen letošnjega slovenskega inženirskega dneva je izpostaviti dosežke inženirjev pri prenovi stavb in infrastrukture ter izboljšati zavedanje javnosti, kako pomembno je sodelovanje inženirjev pri tem. Glede na zaveze, povezane z obvladovanjem podnebnih sprememb in varovanjem okolja na splošno, je vzpodbujanje prenov stavb in infrastrukture neobhodno potrebno, opozarjajo v zbornici.

Ogljični odtis in vpliv na okolje sta namreč pri prenovah praviloma manjša kot pri novogradnjah. Predpogoj za to je, da so te izvedene premišljeno in celostno, z vključitvijo različnih inženirskih znanj in rešitev, so prepričani.

Program konference je tudi letos dopolnil govorec iz tujine, in sicer Paolo Negro iz Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, ki je predstavil projekt komisije z naslovom Novi evropski Bauhaus. Ta naj bi omogočil uresničitev zelenega dogovora v našem življenjskem okolju.

Med govorci na plenarnem delu sta bili tudi Marta Skubic z ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavila resolucijo o potresni odpornosti stavb, medtem ko je predstavnica Eko sklada Maja Čadež predstavila njihove spodbude za celostno prenovo stavb. Svoje znanje ter izkušnje so delili tudi predstavniki znanosti in gospodarstva.

Udeleženci konference so si bili enotni o pomenu in vrednosti strokovnih srečanj ter izmenjavi mnenj in izkušenj, so še sporočili iz zbornice.