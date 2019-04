Sodnik za 26-letnega nasilneža odredil 48-urni pripor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjski preiskovalni sodnik je za 26-letnika državljana Bosne in Hercegovine, ki se je v soboto nasilno vedel do mimoidočih, odredil 48-urno sodno pridržanje. Policisti so nasilnemu 26-letniku odvzeli prostost v soboto, pri tem pa je enega od njih rahlo poškodoval.