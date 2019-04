Dva mladoletnika vrgel v Pako, ugriznil otroka in napadal druge mimoidoče

V Velenju se je v soboto popoldne 26-letni državljan BiH nasilno vedel do mimoidočih in jih več tudi lažje poškodoval. Ko so mu policisti želeli odvzeti prostost, je enega od policistov napadel in tudi njega lažje poškodoval, so danes sporočili s celjske policijske uprave.

"Okoli 17.30 ure nas je občan iz Velenja obvestil, da se v bližini glavne avtobusne postaje v Velenju neznani moški nasilno vede do staršev in otrok in si z vžigalnikom zažiga obraz," so zapisali na Policijski upravi Celje.

Moški je med drugim s kovčkom poškodoval reševalno vozilo, v križišču med Kidričevo in Kopališko pa je začel tolči po vozilu, v katerem je bil tudi sedemmesečni otrok, nato pa je odprl zadnja desna vrata in iz vozila poskušal izvleči sopotnico, kar mu je preprečil voznik, ki je izstopil iz vozila.

V reko porinil mladoletnika in ugriznil otroka

Nasilno se je vedel tudi do več mimoidočih v bližini glavne avtobusne postaje in ene od okrepčevalnic. Med prerivanjem je v reko Pako vrgel 15-letno dekle in 17-letnega fanta, enega otroka ugriznil v stegno ter lažje poškodoval še dve odrasli osebi, so navedli na celjski policijski upravi.

Lažje poškodoval tudi policista

Kot so dodali, moški tudi ni upošteval ukazov policistov. Enega je lažje poškodoval, prav tako je poškodoval vrata policijskega avtomobila.

26-letnika, ki je v Slovenijo prišel 31. marca in je do petka prebival v Slovenj Gradcu, so pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilništvo in preprečitev uradnega dejanja privedli k preiskovalnemu sodniku.