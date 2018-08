Sojenje Softiću zaradi streljanja se nadaljuje #video

V nadaljevanju neobičajno dolgega naroka za izrek kazenske sankcije za Senada Softića zaradi lanskega streljanja v križišču Titove ceste so danes na mariborskem sodišču zaslišali izvedenca psihiatrije in psihologije. Kaj sta povedala, ni znano, saj je zaslišanje minilo za zaprtimi vrati. V nadaljevanju bodo poskušali zaslišati še ženo obtoženega.

Softić je januarja na predobravnavnem naroku priznal, da je oktobra lani streljal na avtomobil v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune v Mariboru ter pri tem umoril 52-letnega Rada Mitrovića in povzročil splošno nevarnost. Zapletlo pa se je, ker se ni strinjal s predlagano višino kazni, vmes je tudi zamenjal odvetnika in zdaj na sodišču poskuša dokazati, da ni tako okruten, kot mu očita tožilstvo.

Softić v hiši skrival orožje

Na predlog obrambe sta mnenje o duševnem stanju obtoženega izdelala psihiatra Mladen Vrabič in psihologinja Ivna Bulić ter izsledke danes predstavila sodišču. Na njuno željo je sodnica Andreja Lukeš zaradi občutljivosti podatkov v tem delu sodnega postopka izključila javnost.

V nadaljevanju naroka, predvidoma 6. septembra, naj bi pridobili še podatke s sojenja Softiću na ptujskem sodišču, kjer so ga decembra lani obsodili na leto in pol zapora zaradi nezakonitega posedovanja orožja in nasilja v družini. Tam so mu sodili zaradi trpinčenja njegove zdaj že nekdanje žene, ki ga je prijavila zaradi nasilja v družini in izdala, da v zidu stanovanjske hiše skriva cel arzenal orožja. Nezakonito posedovanje orožja je Softić na ptujskem sodišču priznal in policisti so to orožje tudi odkrili, trpinčenje žene in hčera, ki so se morale zaradi tega večkrat umakniti v varno hišo, pa je zanikal.

"Izvedenec psihiatrične stroke je želel, da bi se nekatere stvari še dopolnile, zato se je sodišče po uradni dolžnosti odločilo povabiti na naslednji narok še nekdanjo ženo obdolženega in pridobiti spis kazenskega postopka, ki se je zoper obdolženega vodil na Ptuju," je po koncu današnje obravnave na mariborskem okrožnem sodišču povedal tožilec Tilen Ivič.

Pred Softićem se zaradi strahu skriva tudi njegova partnerica

Povabilo nekdanje žene na sodišče bi lahko pomenilo težavo, saj se ta v strahu pred Softićem skriva. Potem ko je že skoraj kazalo, da ga na Ptuju ne bodo mogli obsoditi zaradi družinskega nasilja, saj sodišče oškodovank ni moglo izslediti niti s pomočjo Interpola, se je nekdanja žena vendarle javila in prosila za pričanje brez prisotnosti obtoženega. Sodišče je prošnji sledilo in vse tri zaslišalo v živo, vendar zunaj glavne obravnave, nato pa z njihovimi izpovedbami soočilo obtoženega Softića. Kako bo ravnalo mariborsko sodišče, ni znano.

Tožilstvo je Softiću v zameno za priznanje na predobravnavnem naroku ponudilo 26 let zapora za umor na izjemno zavržen način, ob tem pa še leto in pol zapora zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Skupno je bila predlagana enotna kazen 27 let zapora.

Štiriinpetdesetletni Softić je na sodišču obžaloval dogodek na Titovi, hkrati pa povedal, da se je v družini počutil izdanega, krivdo za to pa je pripisal ustreljenemu Mitroviću. Ta naj bi namreč po njegovem prepričanju nagovoril njegovo ženo, da ga prijavi policiji, zaradi česar je pred časom pristal v zaporu.

Umor se je zgodil 4. oktobra lani. Softić je streljal na avtomobil, ki je čakal pred semaforjem, in tako umoril Mitrovića. Med streljanjem sta v avtomobilu sedela še dva potnika, enega od njiju je s pištolo zadel v roko. Eden od izstrelkov je priletel tudi v mimovozeči avtomobil.