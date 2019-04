Sodišče v odškodninski tožbi proti porodnišnici pritrdilo staršem šestletne Gaje

Kranjsko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo, da je odškodninski zahtevek šestletne deklice Gaje in njenih staršev proti Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj v celoti utemeljen. Bolnišnica in zavarovalnica se lahko na sodbo pritožita. Po pravnomočnosti bo sodišče odločalo o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal pooblaščenec družine Aljoša Ravnikar, je sodišče z vmesno sodbo odločilo, da sta Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj in Zavarovalnica Triglav, pri kateri je bolnišnica zavarovana, odgovorni za škodo, ki izhaja iz hudih posledic, ki jih je zaradi zapletov pri porodu utrpela danes šestletna Gaja.

Pooblaščenec družine: Porodnišnica bi morala skrbno spremljati potek poroda

Deklica je ob rojstvu imela znake najtežje nevrološke okvare in sicer težko obliko cerebralne paralize, hipoksično-ishemično encefalopatijo in najtežjo stopnjo epilepsije. Pri šestih letih ne zmore sama držati pokonci glave, ne more sama jesti in piti, vsak dan ima epileptične napade. Tožniki trdijo, da so za takšen izid krive napake pri porodu in temu je po pričanjih strokovnjakov pritrdilo tudi prvostopenjsko sodišče.

Vodstvo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj sodbe danes ni komentiralo. Foto: STA

Kot je opozoril Ravnikar, bi morala porodnišnica potek poroda skrbno spremljati in na podlagi dostopnih podatkov porod dokončati s carskim rezom oziroma vsaj s pH-metrijo preveriti, če deklici primanjkuje kisika, nato pa porod dokončati s carskim rezom. V tem primeru pri deklici ne bi nastale možganske poškodbe, je izpostavil.

Sodišče še ni odločilo o višini odškodnine

Z vmesno sodbo je sodišče odločilo le o temelju zahtevka, ne pa tudi o višini odškodnine. Celotni zahtevek tožnikov je sodišče ocenilo na okoli milijon evrov, s pripadajočimi obrestmi pa bi bil lahko znesek še bistveno višji.

Tožbeni zahtevek je sestavljen iz odškodnine za škodo v višini okoli 600 tisoč evrov, rente za izgubljen zaslužek od leta 2031, ko bi Gaja predvidoma zaključila srednjo šolo, v višini povprečne plače približno tisoč evrov mesečno, rente za bodočo premoženjsko škodo za prilagoditev nepremičnine, terapije, pripomočke za nego in podobno v višini 700 evrov mesečno ter rente za tujo pomoč za 24 ur na dan v višini 2.500 evrov mesečno.

Vključuje tudi okoli deset tisoč evrov odškodnine za materialne stroške staršev od vložitve tožbe in 60 tisoč evrov za vsakega od staršev za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti otroka.

Predstavniki bolnišnice vztrajali, da je osebje ravnalo pravilno

Vodstvo bolnišnice sodbe danes ni komentiralo. V sojenju so sicer predstavniki bolnišnice vztrajali, da je osebje porodnišnice v omenjenem primeru ravnalo pravilno in da so poškodbe posledica sistemske okužbe ter da zanje osebje ni odgovorno.

Ravnikar pričakuje, da se bosta bolnišnica in zavarovalnica na vmesno sodbo pritožili na višje sodišče, nadaljevanje sojenja na kranjskem okrožnem sodišču za določitev višine odškodnine pa pričakuje jeseni. Medtem je mama Gaje le nekaj dni pred prejemom vmesne sodbe v ljubljanski porodnišnici rodila drugega otroka, zdravega dečka.

V Zavarovalnici Triglav so v odzivu na vmesno sodbo zapisali, da sodni postopek še poteka, zato podrobnosti v zvezi s postopkom ne morejo razkriti, niti komentirati. Prav tako zaradi varovanja zaupnih podatkov ne smejo razkrivati podrobnosti primera. "Vsekakor pa bo Zavarovalnica Triglav dokončno odločitev sodišča tudi v tem primeru v celoti spoštovala in ravnala v skladu z njo," so poudarili.