Sociolog o sredinih protestnikih: Vse manj verjamejo v to, kar počnejo #video

Na sredinih protestih proti pogoju PCT in vladi se je tokrat zbralo okoli štiri tisoč ljudi. "Ti protesti nimajo jasnega vodenja, nimajo vnaprej pripravljenega programa, korakanje po ulicah pa razumem kot nadomestek pomanjkanja vsebinskih sporočil," je pojasnil profesor sociologije Gorazd Kovačič. Ob tem ga ne preseneča, da število protestnikov iz tedna v teden upada.

Že šesto zaporedno sredo so se protestniki, ki nasprotujejo epidemiološkim ukrepom, zbrali v prestolnici, a tokrat v manjšem številu. Protest je minil mirno, poškodovan je bil policijski avto, trije protestniki so v policiste metali granitne kocke, ranjenih ni bilo. Policija je pridržala 17 ljudi, vsi so že izpuščeni.

"Število protestnikov se bo vsak teden prepolovilo"

"Vse manj verjamejo v to, kar počnejo, oziroma to pritegne vedno manj ljudi," je dejal Kovačič in napovedal, da se bo število sredinih protestnikov vsak teden prepolovilo, razen če bo vlada zaradi naraščajoče epidemije zaostrovala ukrepe, v tem primeru bi se lahko po njegovem mnenju protesti znova okrepili.