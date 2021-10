Nasprotniki ukrepov znova na ljubljanskih ulicah, policija razpustila shod #foto

Nasprotniki protikoronskih ukrepov so se tudi danes zbrali v središču Ljubljane, tokrat na Kongresnem trgu. Trg republike, ki je do zdaj veljal za njihovo zbirno mesto, je zaradi prihajajočega Ljubljanskega maratona namreč v celoti ograjen. S Kongresnega trga so se protestniki namenili na sprehod po središču Ljubljane. Skupina protestnikov se je namenila proti Trgu republike, nekateri protestniki se še zadržujejo po ulicah. Policisti so zaprli dostop do Slovenske in Erjavčeve ceste proti predsedniški palači. Neprijavljen shod je razpuščen, so ob 18. uri sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Center mesta poostreno nadzira policija, nad prestolnico kroži policijski helikopter. Ob 15. uri so se protestniki začeli zbirati na Kongresnem trgu, po več kot dveh urah so krenili po ljubljanskih ulicah. Preselili so se na Prešernov trg in se sprehodili po ožjem središču mesta. Vrnili so se nazaj na Kongresni trg, večja skupina nasprotnikov pogoja PCT je zdaj na Trgu republike, ki je sicer v celit ograjen.

Manjša skupina protestnikov se je odcepila in zablokirala promet na Poljanski ulici, po poročanju N1 so se namenili proti UKC Ljubljana.

Nekateri protestniki so opremljeni s plinskimi maskami.

Že na zbirnem mestu, kjer so potekali nagovori, med drugim je zbrane nagovoril Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, so policisti popisali nekatere protestnike.

Policija: Neprijavljen shod je razpuščen

"Vse osebe, ki so udeležene v današnjem shodu, obveščamo, da je shod razpuščen zaradi zagotovitve varnosti vsem. Vse opozarjamo naj ne ovirajo prometa;" so sporočili s PU Ljubljana in ob tem pozvali naj mirno zapustijo območje centra Ljubljane.

Včeraj je policija sporočila, da protest ni prijavljen in da bo območje shodov videonadzorovano. Opozorili so, da na shode ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ... Kljub temu, da je policija udeležencem odsvetovala, da na shod prihajajo z otroki, jih je bilo med množico opaziti kar nekaj.

Morebitne udeležence neprijavljenega shoda so pozvali, naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. "Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in da bi bilo zaradi tega ogroženo tudi življenje ljudi," so sporočili s PU Ljubljana.