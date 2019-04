SNS na evropske volitve na čelu z Jelinčičem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka SNS je danes na 12. rednem kongresu, ki je potekal na Otočcu, potrdila kandidatno listo in program za evropske volitve. Nosilec liste bo predsednik stranke Zmago Jelinčič.

Kot so sporočili iz SNS, bodo poleg Zmaga Jelinčiča na listi za evropske volitve Jernej Ahčin, Tomaž Krajnc, Katarina Žunko, Andrej Dočinski, Ivana Bendra, Alenka Jelenivič in Marija Župevc.

"SNS je bila vedno svoja stranka. Mi nikoli nismo podlegali pritiskom z leve ali desne, ampak smo se vedno držali tistega, da je treba podpreti, kar je dobro, in biti proti tistemu, kar je slabo," je v nagovoru zbranim poudaril Jelinčič.

Med drugim je izpostavil uspeh SNS na zadnjih državnozborskih volitvah, na katerih se je stranki ponovno uspelo uvrstiti v parlament. Po njegovih besedah so v stranki zbrani ljudje, ki jim je nekaj do njihove domovine in ki te ne bodo prodali.

Kritično do politike priseljevanja

V nagovoru je bil še kritičen do državnih in evropskih politik prisiljevanja. "Eden od osnovnih postulatov našega vstopa v Evropsko unijo je ta, da hočemo imeti Evropo nacionalnih držav, Evropo naših narodov, ne pa Evropo kar tako," je dejal.

Kot je pojasnil Jelinčič, hočejo Evropo, v kateri bo imela nacionalna država svojo pozicijo in v kateri bo imela vsake države enake glasovalne pravice kot ostale. Poleg tega hočejo Evropo, v kateri bo lahko vsaka država rekla, da ne bo upoštevala določenih zahtev, ki jih postavlja EU.

Napovedal je, da bo SNS v Evropski parlament prišla kljub vsem polenom, ki jim jih mečejo pod noge, in vsem poskusom diskreditacije tako z ene kot z druge strani.

Jelinčič se je sicer znašel v predkazenskem postopku, ki so ga kriminalisti začeli na podlagi medijskih objav, saj naj bi od nesojenega kandidata SNS na evropskih volitvah Gregorja Preaca v primeru izvolitve od plače zahteval 500 evrov za stranko in 1000 evrov zase. Jelinčič očitke Preaca zanika.