Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
12.42

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
ovadba Šutarjev zakon poslanec Miha Kordiš Rok Snežič

Nedelja, 1. 2. 2026, 12.42

9 minut

Snežič zaradi zapisa na Facebooku ovadil Kordiša

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Rok Snežič, Miha Kordiš | Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo. | Foto STA

Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo.

Foto: STA

Poslovnež Rok Snežič je kazensko ovadil poslanca Miho Kordiša, obenem pa policijo zaprosil za varovanje. Snežič namreč Kordišev zapis na družbenem omrežju Facebook, v katerem je ta med drugim zapisal, da bi morali Snežiča in njemu podobne zapreti ter jim zapleniti premoženje, dojema kot grožnjo. Kordiš je prepričan, da bo ovadba "padla".

Kordiš je na Facebooku zapisal, da "kriminalni Šutarjev zakon rubi socialno pomoč mamicam samohranilkam in klošarjem, ki nimajo za kurjavo. Ker so šli kdaj čez rdečo prek prehoda za pešce. Dejanski kriminalci, kot je Rok Snežič, se dalje sprehajajo naokoli. Nedotaknjeni. Nedotakljivi," je zapisal. "Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje," je dodal poslanec in vodja stranke Mi, socialisti.

Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo. Ker gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, poziva policijo in tožilstvo, da ukrepata, izhaja iz ovadbe, ki jo je posredoval Snežič. Policijo tudi prosi, da mu zagotovi varovanje.

Kordiš prepričan, da z ovadbo ne bo uspel

Kordiš je prepričan, da bo kazenska ovadba "padla". Kot je dejal, je Snežič znan goljuf, ki ga "poskuša utišati". Po njegovih besedah ga je Snežič nedavno še drugič tožil zaradi razžalitve, potem ko je prvo takšno tožbo na sodišču izgubil.

"Še vedno ni poravnal sodnih stroškov in po poročanju medijev državi še vedno dolguje pol milijona evrov, kljub temu pa vedno znova najde sredstva za vlaganje novih tožb," je še dejal poslanec in zavrnil Snežičeve očitke o grožnji. "Gre za to, da kriminalcu upamo reči kriminalec. Mi, socialisti ne prenašamo krivic in bomo poskrbeli, da se ne bodo več dogajale," je sklenil.

Rok Snežič
Novice Snežič izgubil še tri zasebne tožbe proti portalu Necenzurirano
Rok Snežič
Novice Sodišče sporoča: Sojenje novinarju Avdiću v tožbi Snežiča je preklicano
Rok Snežič
Novice Avda Avdića ni bilo v Maribor na sojenje v tožbi Roka Snežiča
ovadba Šutarjev zakon poslanec Miha Kordiš Rok Snežič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.