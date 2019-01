Sneg bo ostal še nekaj časa

Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, v alpskih dolinah do -14, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo največ sonca na Primorskem in v gorah, po nižinah pa bo marsikje oblačno ali megleno. V torek bo delno jasno. Na Primorskem bo oba dneva pihala burja.

