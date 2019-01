Neobičajni prizori sredi Ljubljane #video

Danes lahko na smučeh tečete kar po središču Ljubljane. 150 metrov dolgo tekaško smučino so pripravili v okviru dogodka Športna zima - iz Planice v Ljubljano. Sneg so namreč pozno ponoči pripeljali iz Planice.

Središče Ljubljane je v noči na petek, 18. januarja, ko zaznamujemo svetovni dan snega , s pomočjo izdatne količine snega iz Planice dobilo pravo zimsko podobo. Organizatorji so v okviru dogodka Športna zima – iz Planice v Ljubljano pripravili 150 metrov dolgo progo za tek na smučeh, kjer se bodo v popoldanskih urah na revijalni tekmi pomerili rekreativci in nekdanji tekmovalci, dopoldne pa bodo imeli prednost najmlajši.

Sinoči okrog 22. ure je sedem tovornjakov iz Planice pripeljalo okrog 150 kubičnih metrov snega, ki so ga pozno v jutro razporejali po Stritarjevi ulici, Tromostovju in Prešernovem trgu v Ljubljani ter tako pripravili progo za smučarski tek, ki je v okviru dogodka Športna zima – iz Planice v Ljubljano zaživela v dopoldanskih urah.

Pestro dogajanje v središču Ljubljane, video: Ana Kovač

150 metrov dolga smučina bo danes med 9. in 18. uro na voljo za brezplačne preizkuse smučarskega teka, za vsa vprašanja pa bodo na voljo tudi trenerji Smučarske zveze Slovenije. V dopoldanskih urah bodo izpeljali otroško tekmo v teku na smučeh, popoldne pa bo na sporedu revijalna tekma rekreativcev in nekdanjih tekmovalcev.

Športna zima sredi Ljubljane (Foto: Ana Kovač)

Snežno športno dogajanje se bo jutri preselilo v Planico, kjer bodo oba dneva na voljo številne snežne aktivnosti. Vstop je prost, treba je poravnati zgolj parkirnino v Nordijskem centru.

Kako so pripravljali smučarskotekaški poligon sredi Ljubljane:

Na prizorišču si bo mogoče brezplačno izposoditi smučarskotekaško opremo.

Program za dogodek Športna zima – iz Planice v Ljubljano



9.00 Začetek športne tržnice in aktivnosti (Mini Planica, curling, hokej …)

Štart tekmovanja v teku na smučeh, šprint za otroške kategorije

11.00 Učenje teka na smučeh za otroke in odrasle

14.30 Štart kvalifikacij promocijskega rekreativnega tekmovanja v šprintu v klasični tehniki

16.00 Izločilni boji

Svetovni dan snega v Planici:



Otroci bodo lahko igrali nogomet na snegu, lahko bodo deskali, tekli na smučeh ali skakali z Mini Planice.

Aktivnosti se začnejo ob 9.30, 10.30, 11.30 in 13.00.

Prijave na brezplačne športne aktivnosti se odprejo pred 9. uro in so odprte ves čas, do zasedenosti prostih mest.

Posamezna aktivnost traja eno šolsko uro.

Izposoja opreme je brezplačna.