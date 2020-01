Smo v Sloveniji pripravljeni na izbruh prašičje kuge? #video

Afriška prašičja kuga bi lahko iz Madžarske prišla tudi v Slovenijo. Tam je samo v drugi polovici decembra za afriško prašičjo kugo zbolelo več kot osem tisoč divjih in domačih prašičev. Pri nas smo zato pozorni na vsakega poginulega prašiča, kot so ga včeraj našli v naselju Gabrije pri Ilirski Bistrici. Ta ni bil okužen, so sporočili iz urada za varno hrano, kjer so uvedli preventivne ukrepe tako za vse rejce kot tudi za javnost. Ravno človek, ki mu afriška prašičja kuga ni nevarna, pa je tudi tisti, ki virus prenaša naokrog.

Naselje Gabrije je manj kot kilometer iz središča Ilirske Bistrice. Domačin Drago Žnidaršič je za svojo hišo našel mrtvega divjega prašiča. Takoj je poklical soseda, ki je lovec, ta pa je obvestil vodjo lokalne lovske družine.

Škoda bi bila lahko velika

Kot pojasnjuje Žnidaršič, žival ni bila ranjena, vendar so jo vseeno odpeljali. Tak postopek je zato, ker bi bil prašič lahko okužen z nevarno afriško prašičjo kugo. Kot je za oddajo Planet 18 dejal veterinar Peter Njegovec, gre za virusno bolezen domačih in divjih prašičev, ki prizadene vse kategorije in starosti prašičev. Je tudi bolezen, ki je nalezljiva.

Za ljudi bolezen ni nevarna, zato pa toliko večjo škodo utrpijo rejci. "Škoda in stroški so lahko veliki," pravi Andreja Bizjak, direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ravno na inšpekciji so danes uradno potrdili, da najdeni prašič ni bil okužen ne s klasično ne z afriško prašičjo kugo. Vzrok njegovega pogina je bil zaplet črevesja.

A nevarna bolezen je vse bližje in bližje Sloveniji. Okužbe beležijo v sosednjih Madžarski in Srbiji. "Vemo, da je Slovenija tranzitna država. Že en sam sendvič z okuženo vsebino lahko postane vir okužbe za divje prašiče," še razlaga Njegovec.

Kuga je po nekaterih ocenah pobila že četrtino vseh prašičev na svetu. Najhuje je na Kitajskem. Da bi preprečili širjenje, okužene prašiče kar žive zakopljejo v zemljo. Kuge za zdaj pri nas še ni, a širi se bliskovito. Zato ni več vprašanje, ali bo kuga prišla k nam, ampak kdaj bo prišla.