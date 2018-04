SLS na parlamentarne volitve s svojo listo

Predsednik Zidanšek je članom glavnega odbora pojasnil ozadja, medijska podtikanja in napade nanj, so zapisali v SLS. Te napade po njegovi oceni pripravljajo tisti, ki so ustanovili svoje stranke, zdaj pa imajo takšne težave s samozavestjo in s kandidati. "SLS je s soglasno podporo samostojni listi dokončno zavrnila te špekulacije," so navedli.

Glavni odbor SLS je soglasno potrdil tudi sporazum o predvolilnem sodelovanju z Zvezo za Primorsko. Bistveni del sporazuma je, da bodo kandidati ZZP nastopili na listi SLS, sicer pa sporazum podpira mnogo primorskih razvojnih projektov. Vodstvo SLS ga je predstavilo pretekli teden ob podpisu sporazuma v Novi Gorici, ko so predstavili tudi model regionalizacije Slovenije, za katerega bo SLS iskala podporo v naslednjem sklicu DZ.

Soglasna odločitev glavnega odbora Zidanšku, kot pravi, pred volitvami vliva veliko zaupanje, saj so se najvišji funkcionarji - med njimi mnogi občinski svetniki, župani in podžupani, tudi evropski poslanec - zavezali, da bodo po svojih najboljših močeh pomagali v volilni kampanji. "Mi smo bili tisti, ki smo orali ledino demokratizacije v Sloveniji, zato si zaslužimo, da gremo na volitve pod tem imenom," so izjavo Zidanška še povzeli v SLS.