Slovenski sladoled dobil prestižno nagrado #video

Incom Leone iz Slovenije izvozi kar 90 odstotkov sladoleda v evropske države, Združene države Amerike, Avstralijo in drugam. Skupno bodo letos naredili 27 milijonov litrov sladoelda.

Boštjan Jerončič, direktor ajdovskega Incoma. Foto: STA Pred kratkim jim je uspel še en preboj. Za sladoled znamke Leone ALIVE so v Parizu dobili prestižno nagrado. Kot prvim na svetu jim je namreč uspelo beljakovinski sladoled in zajtrk narediti na palčki. Gre za najbolj inovativen sladoled na svetu. Da, prav ste slišali. Ajdovsko podjetje je zanj na mednarodnem sejmu v Parizu prejelo prestižno nagrado Wabel. A to ni njihov edini zmagovalec.

"Prvi je proteinski sladoled z visoko vsebnostjo beljakovin, drugi pa je sladoledni zajtrk na palčki," je za Planet TV povedal direktor Boštjan Jerončič predstavil nagrajena sladoleda. Zmagovalno recepturo so razvijali vse leto.

"Ta naziv nam resnično ogromno pomeni. Na tem mestu bi se iz vsega srca zahvalil vsem sodelavcem, ki so ogromno energije, ogromno dela in inovativnosti vložili v te izdelke, da smo dosegli ta naziv," je še dejal Jerončič.

Petih zanimivosti o pregrešni sladici še niste slišali

- Sladoleda lahko pojeste skoraj neomejene količine, ker se ga zaradi posebnih molekul preprosto ni mogoče nasititi.

- Vanilja je še vedno najbolj priljubljen okus na svetu.

- Zveni neverjetno, a s sladoledom lahko potešite vsakodnevno željo po sladkem, ne da bi se zredili.

- Največ sladolednih navdušencev živi v ZDA.

- Sladoled sestavlja predvsem zrak, brez njega ne bi bil tako kremast in okusen.

Obstaja tudi sladoled z okusom po konjskem mesu

So pa tudi sladoledi in sladoledarji, ki so šli čez mejo dobrega okusa. Sladoled kot posladek iz konjskega mesa lahko poskusite v Tokiu, sladoled z izvlečki afrodiziakov z okusom viagre izdelujejo v Venezueli, na Škotskem pa so v sladoledno obliko spravili značilno jed iz ovčje drobovine in ovsene moke.

Po kakšnih okusih pa posegamo Slovenci?

Prvi sladoled so sicer v petem stoletju pred našim štetjem izdelali stari Grki, ki so ponujali ledene kornete z medom in s sadjem.

Priprava sladoleda je umetnost, trdijo sladoledarski mojstri. V oddaji Dan. na Planet TV so obiskali ljubljansko slaščičarno Lolita.

"Pri izdelavi sladoleda je treba biti natančen, ni samo sadje, smetana, mleko, nato pa vse zmešano skupaj. Biti mora pravo razmerje vsega," je razložil vodja slaščičarne Gregor Rode.

Vsak dan pripravijo 16 različnih okusov sladoleda in skupno 100 kilogramov. Približno sedem minut traja, da iz sadne mešanice nastane sladoled.