Potem ko smo včeraj poročali, da je protestnik, ki je tik pred osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti žaljivo zmerjal pripadnike Garde Slovenske vojske, režiser Dejan Babosek, je ta na svojem Facebooku delil odziv in opravičilo.

Zapisal je, da se opravičuje vsem prizadetim ter da ni imel "namena žaliti ali poniževati posameznikov", temveč da je šlo za "politični akt protesta proti instituciji – državi in njenim atributom ter smeri, kamor gre država."

"Za popolno razumevanje dane situacije je treba najprej osvetliti okoliščine, v katerih se je Slovenija znašla ob nastopu nove vlade. Naenkrat je postalo raznorazno blatenje, grožnje po medijih in socialnih omrežjih, zaničevanje drugače mislečih norma, za katero nihče več ne odgovarja. Zmerjanje novinark s prostitutkami, političnih nasprotnikov, kulturnikov, novinarjev, Aleksandra Čeferina, Ivana Galeta, protestnikov, evropskih poslancev, tujih medijev, tujih evropskih funkcionarjev in ne nazadnje z zmerjanjem vseh Slovencev v stilu 'Narod je glup," je še zapisal.

Izžvižgavanje častne čete na državni proslavi:

"Kaj takega se ni zgodilo na nobeni državni proslavi"

Nadaljeval je, da so "maske padle, ko je izbruhnila afera o nabavi zaščitne opreme in so se 24. aprila 2020 začeli protivladni protesti proti korupciji, fašistoizaciji družbe, nestrpnosti v družbi, poniževanju drugače mislečih, razprodaji narave, v katere so so vključile desetine raznih civilnih iniciativ in trajajo že 10 tednov. Takoj se je začelo izvajanje represije preko policije."

Kaznivo je postalo lepljenje protestnih točk na Trgu Republike, pisanje s kredo, izražanje mnenj z raznimi parolami, ki niso pogodu predsedniku vlade. Trg so začele obkrožati ograje, ki jih je bilo s tedna v teden vedno več, dokler ni bil cel Trg republike blokiran. Miroljubne protestnike, ki so brali Ustavo, so policijski specialci odnašali s trga.

"Po ulicah mesta so se začele legitimacije mimoidočih zaradi morebitne nevarnosti, da bodo nekoč morda storili kaznivo dejanje. Policija je začela klicati ljudi na dom, ker so jih prepoznali na protestu, zasliševati in jim zagrozili s kaznimi, za katere se zavzema predsednik vlade, ko piše generalnemu državnemu tožilcu."

Vse skupaj je vrh doseglo prav na dan proslave, ob dnevu državnosti, ko so "Kongresni trg ogradili z ograjami v radiju pol kilometra od prizorišča, na vse točke pa postavili skoraj 500 pripadnikov specialnih enot. Kaj takega se v 29 letih samostojnosti ni zgodilo na nobeni državni proslavi."

Njegov celoten zapis, ki ga je zaključil z besedami "Jaz sem vaš najmanjši problem, danes glodate mene, jutri boste sebe," si preberite spodaj:

Zveza borcev se od incidenta distancira

Za komentar režiserjevega ravnanja smo se včeraj obrnili tudi na Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB), ki je naročila prvi partizanski film po osamosvojitvi Slovenije in finančno sodelovala pri njegovem nastanku.

"Gospod Babosek je svoje delo opravil odlično. Da se je udeležil protesta in verbalno napadel pripadnike častne čete, je njegova osebna odločitev. ZZB ni niti organizirala protestov niti ni novačila ljudi za udeležbo. Protesti so po našem mnenju nepotrebni, odražajo pa stanje duha v državi. A to ne upravičuje Baboskovega ravnanja, ki je po našem mnenju neprimerno. Za svoje dejanje bo moral odgovornost prevzeti sam," je poudaril predsednik združenja Marjan Križman.

Babosek je bil režiser, scenarist in montažer filma.

