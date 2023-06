Slovenski paviljon na Expu bo imel na strehi gozd #foto

Na arhitekturnem natečaju za slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo, ki jo bo med 13. aprilom in 13. oktobrom 2025 gostila Osaka, je zmagal arhitekturni biro Dekleva Gregorič arhitekti, ki predlaga rešitev z lahko kovinsko konstrukcijo in lesenimi ploščami. Ker je mogoče paviljon sestaviti iz montažnih odrov, ki se jih da najeti na Japonskem, bi odpadel strošek prevoza konstrukcije iz Slovenije, izognili pa bi se tudi emisijam, ki bi pri tem nastale.

Paviljon naj bi bil prepoznaven predvsem zaradi gozda, ki ga bi po načrtih uredili na strešni terasi in bi Slovenijo predstavljal kot eno od najbolj gozdnatih držav na svetu. Kot so marca povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj bi predstavitev države na Expu v Osaki s samostojnim paviljonom stala okoli 15 milijonov evrov.

Razstavni prostor je predviden v prvem nadstropju pavilijona. Foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Zmagovalna rešitev za slovenski paviljon predvideva, da bodo v pritličju umeščeni gospodarski del ambasade, toaletni prostori ter trgovina. Po blago vzpenjajoči poti skozi vertikalno strukturo paviljona se bodo lahko obiskovalci povzpeli do razstavnega prostora v prvem nadstropju in naprej do strehe, na kateri naj bi, kot so zapisali v ocenjevalni komisiji, doživeli zeleno resničnost Slovenije.

"Ob poti bodo obiskovalce spremljali veliki tekstilni panoji s prikazi pomembnih slovenskih osebnosti s področja športa, kulture, znanosti in umetnosti. Takšna zasnova poti omogoča najrazličnejše scenarije uporabe," so še zapisali v ocenjevalni komisiji, ki je dala tudi nekaj priporočil za projektiranje paviljona.

Rešitev za paviljon je prepoznavna predvsem po gozdu na strešni terasi. Foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Med drugim so predlagali, da bi na strehi paviljona zasadili lokalne, japonske drevesne vrste ter da bi razmislili o uporabi grafičnih panelov kot dela fasadnega ovoja.