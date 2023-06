Slovenski jezuiti Rupnikovo izključitev sprejemajo z žalostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenski skupnosti jezuitov so potrdili, da je bil Marko Rupnik, ki ga obtožujejo zlorab redovnic, 9. junija izključen iz jezuitske skupnosti Družbe Jezusove. V skupnosti novico "sprejemamo z žalostjo, a z zaupanjem v vodstvo Družbe Jezusove in njegovo odločitev", je zapisal predstojnik Miran Žvanut.

Žvanut je tudi potrdil, da ima pater Marko Rupnik 30 dni časa, da se pritoži na odločitev, sicer bo postala dokončna.

Italijanski časnik Domani je v četrtek poročal, da so slovenskega jezuita Rupnika, ki ga obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic, 9. junija izključili iz jezuitske skupnosti Družbe Jezusove.

Za to naj bi se na glede na pismo, ki ga je Rupnikov nadrejeni, delegat jezuitskega generalnega predstojnika Johan Verschueren, v sredo poslal Rupniku in vsem, ki so podali obtožbe proti njemu, odločili zaradi neizpolnjevanja odrejenih omejitev po razkritju zlorab.

Za Rupnika so namreč uvedli omejitve pri njegovem duhovniškem udejstvovanju, umetniškem delovanju in gibanju, ki jih je zdaj že bivši jezuit po poročanju časnika v zadnjih mesecih večkrat kršil.