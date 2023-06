Marka Rupnika izključili iz jezuitske skupnosti

Jezuitski red je Marku Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.

Jezuitski red je Marku Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje. Foto: Vid Ponikvar

Slovenskega jezuita, patra Marka Rupnika, ki ga obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic, so 9. junija izključili iz jezuitske skupnosti Družbe Jezusove. Za to naj bi se odločili zaradi neizpolnjevanja odrejenih omejitev po razkritju zlorab, poroča italijanski časnik Domani.

Odločitev o njegovi izključitvi je bila sprejeta "zaradi njegovega trmastega zavračanja izpolnjevanja zaobljube pokorščine", piše v pismu, ki ga je delegat jezuitskega generalnega predstojnika Johan Verschueren v sredo poslal Rupniku in tudi vsem, ki so podali obtožbe na njegov račun.

Rupnik večkrat kršil omejitve

Za Rupnika so bile uvedene omejitve pri njegovem duhovniškem udejstvovanju, umetniškem delovanju in gibanju, ki jih je zdaj že bivši jezuit v zadnjih mesecih večkrat kršil, je še poročal Domani.

"Patru Marku Rupniku smo naložili, da je zamenjal skupnost in sprejel novo poslanstvo, v katerem smo mu kot jezuitu ponudili zadnjo priložnost, da se sprijazni s svojo preteklostjo in da jasen znak številnim prizadetim osebam, ki so pričale proti njemu, da bi stopil na pot resnice," je zapisal v pismu Verscheuren.

Ker je Rupnik večkrat zavrnil naloženo, zato ne preostane drugega, kot da ga izključijo iz Družbe Jezusove, je še dodal.

Kot je razvidno iz pisma, ki ga povzema italijanska tiskovna agencija Ansa, je bila odločitev o izključitvi Rupnika iz Družbe Jezusove sprejeta 9. junija. Rupnik ima sedaj 30 dni časa za pritožbo. Po tem obdobju bo izključitev postala dokončna.

Spolne zlorabe redovnic

Rupnik naj bi namreč pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer končal. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.