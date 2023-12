Slovenski in hrvaški policisti so se na mostu čez Muro srečali že tridesetič

Tradicionalno prednovoletno srečanje slovenskih in hrvaških policijskih kolegov se je sicer začelo leta 1993. Povod za to je bil dogodek, ko sta se leta 1992 na mostu čez Muro v Petišovcih tik pred novim letom srečala obmejna policista Hrvaške in Slovenije.

Tradicionalno prednovoletno srečanje slovenskih in hrvaških policijskih kolegov se je sicer začelo leta 1993. Povod za to je bil dogodek, ko sta se leta 1992 na mostu čez Muro v Petišovcih tik pred novim letom srečala obmejna policista Hrvaške in Slovenije. Foto: PU Murska Sobota

Srečanje obmejnih policistov Slovenije in Hrvaške je po besedah Ivančića postalo sinonim za dobro sodelovanje med policisti obeh držav. "Ob vstopu Hrvaške v schengenski prostor letos na začetku leta je bilo v zraku mnogo vprašanj, kako bo potekalo sodelovanje. Moram pa danes povedati, da je sodelovanje slovenskih in hrvaških obmejnih policistov enako dobro, če ne boljše kot prej, skratka vzorno. Tudi varnostna problematika se ni poslabšala, zato z lahkoto trdim, da je življenje ob reki Muri res kakovostno in dobro," je povedal Ivančić, ki dobro sodelovanje povezuje z uspešnim delom.

Za to se je treba zahvaliti ne le policistom obeh držav, ampak tudi prebivalcem obmejnega območja, je dodal. Na mejnem območju ni posebnih zastojev ali izstopajočih dogodkov, tudi po odločitvi slovenske vlade, da zaradi povečanih globalnih tveganj uvede kontrolne nadzorne točke; ena od njih je prav v Petišovcih, dodaja Ivančić. "In lahko si le želimo, da bi bilo sodelovanje med policisti iz Petišovcev in Murskega Središča ter s prebivalstvom tako dobro tudi v prihajajočem letu," je še dejal.

Povod za to je bil dogodek, ko sta se leta 1992 na mostu čez Muro v Petišovcih tik pred novim letom srečala obmejna policista Hrvaške in Slovenije. Ker je zelo pihalo, je slovenskemu policistu Božu Pongracu, ki je danes že v pokoju, veter odpihnil kapo v reko. V tolažbo mu je hrvaški kolega obljubil, da bo naslednje leto sam kapo nalašč vrgel v Muro. Srečanja so tako postala simbol dobrega sodelovanja obmejne policije Slovenije in Hrvaške.