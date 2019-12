Slovenska zgodba o uspehu: prodali milijon knjig

Mali junaki, ki ustvarjajo presonalizirane knjige za otroke, so dosegli nov mejnik. Dosegli so milijon prodanih knjig.

"HVALA vsem, ki ste dodali svoj kamenček v mozaik in pripomogli k prodaji prvega milijona knjig! Brez vas to ne bi bilo mogoče! Milijon prodanih knjig pomeni, da ima vsak 7500. človek našo knjigo in dokler prav vsak človek na tem svetu nima naše knjige, ne mislimo odnehati! Pripravljeni? Gremooooo!" so zapisali pri Malih junakih.

V letošnjem poletju so presenetili z gverilsko kampanjo, ko so knjigo ob prvem rojstnem dnevu poslali hčerki zvezdnice Khole Kardashian, ki jo je objavila na omrežju Instagram. S tem so si odprli ameriški trg, kar je bil njihov cilj v letošnjem letu.

Akcija je uspela, saj je zvezdnica darilo slovenskega podjetja objavila na svojem profilu na Istagramu. "Da je knjiga prišla v roke male True in njene mamice Khloe, je bil rezultat večje gverila marketinške kampanje, ki smo jo zasnovali posebej za ameriški trg v tem pomladnem času," je poleti za Siol.net povedal Mic Melanšek, eden od ustanoviteljev Malih junakov.

Takšni pristopi so po Melanškovih besedah njihova stalnica v oglaševanju, predvsem na trgih, kjer so "majhna riba in je treba za preživetje in rast ubrati nekonvencionalne metode," še dodaja.

Skokovita rast

Podjetje je lani za kar petkrat povečalo svoje prihodke v primerjavi z letom 2017. Skupaj so ustvarili 12 milijonov evrov prihodkov in več kot pol milijona evrov dobička, zelo dobro pa so začeli tudi v letošnjem letu. V prvih štirih mesecih leta 2019 so prodajo povečali za 450 odstotkov in pred koncem leta presegli šestmestno številko v prodanih knjigah. Skupaj Mali junaki zaposlujejo 250 ljudi.

Začetki leta 2013

Ideja za personalizirano knjigo se je leta 2013 ob pivu porodila prijateljema Micu Melanšku in Radu Daradanu. V svojih službah sta bila nezadovoljna, iskala sta novo priložnost.