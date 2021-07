Slovenska policija bo dobila nov helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska policija bo dobila nov transportni helikopter. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pogodbo o nakupu in dobavi ter vzdrževanju večnamenskega transportnega helikopterja AW169 s predstavniki podjetja Leonardo iz Italije podpisal danes. Vrednost pogodbe je malenkost manj kot 15 milijonov evrov.

Hojs je ob podpisu izrazil zadovoljstvo, saj nakup helikopterja pomeni razširitev flote helikopterjev slovenske policije, so sporočili z notranjega ministrstva. Letalska policijska enota bo helikopter uporabljala za učinkovito in celovito izvajanje operativnih nalog policije, so pojasnili.

Helikopter istega tipa je slovenska policija prejela februarja lani, pred tem je zadnji helikopter nabavila leta 2007.