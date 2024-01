Slovenska bolnišnica, kjer so skrajšali čakalne vrste

Članom sveta zavoda so danes predstavili številke o zadnjih čakalnih vrstah na posameznih oddelkih. Po direktorjevih besedah so se najbolj skrajšale pri ortopedskih obravnavah, še posebej pri ortopedskih operacijah. Čakalne vrste so so skrajšale tudi pri obravnavah ultrazvoka srca in na radiologiji.

Članom sveta zavoda so danes predstavili številke o zadnjih čakalnih vrstah na posameznih oddelkih. Po direktorjevih besedah so se najbolj skrajšale pri ortopedskih obravnavah, še posebej pri ortopedskih operacijah. Čakalne vrste so so skrajšale tudi pri obravnavah ultrazvoka srca in na radiologiji. Foto: STA

Kot opozarjajo v bolnišnici, je pomembno, da pacienti, ki se želijo prenaročiti, vsaj pokličejo, saj s termini, na katere se ne odzovejo, nimajo kaj narediti, obenem pa zasedejo termin nekomu, ki bi na obravnavo prišel.

Vodstvo zavoda so zaprosili, naj preuči, zakaj prihaja do prenaročanja, je dejala Kolarjeva. "Vsako prenaročanje je namreč nerodna zadeva za zdravnike, ker morajo najti nov termin. Če se prepozno prenaročiš, pa si nekomu preprosto vzel termin za obravnavo," je opozorila.

Ker je dva tisoč prenaročenih pacientov na mesec za šempetrsko bolnišnico veliko, bodo do prihodnje seje, ki bo predvidoma v zadnjih februarskih dneh, poskušali ugotoviti vzroke za to. Zanima jih tudi, na katerih oddelkih je največ prenaročanj.

"Trenutno ne morem povedati, kje je največ takih prenaročanj, narediti moramo podrobnejšo analizo. Čisto mogoče je, da pacienti določene specialistične preglede opravijo kje drugje ali pa samoplačniško in se potem pri nas ne odjavijo," je pojasnil direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič.

Članom sveta zavoda so danes predstavili številke o zadnjih čakalnih vrstah na posameznih oddelkih. Po direktorjevih besedah so se najbolj skrajšale pri ortopedskih obravnavah, še posebej pri ortopedskih operacijah. Čakalne vrste so so skrajšale tudi pri obravnavah ultrazvoka srca in na radiologiji.

"Še vedno pa imamo daljše čakalne vrste na področju kardiologije in nevrologije," je še dejal direktor šempetrske bolnišnice in dodal, da so se v lanskem letu čakalne dobe skrajšale predvsem zaradi večjega obsega dela.

Na današnji seji sveta zavoda so obravnavali tudi poročilo o inventuri ob koncu leta 2023.