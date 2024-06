Slovenijo stresel potres. Ste ga čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.30 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 90 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Rogaške Slatine.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Rogaške Slatine in okoliških krajev, so še sporočili z Urada za seizmologijo na agenciji za okolje.