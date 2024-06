Slovenijo sta stresla kar dva potresa

Intenziteta nočnega potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Šmarjeških Toplic in okolice, so še sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje.

Žarišče drugega potresa z magnitudo 2,1 je bilo 88 kilometrov vzhodno od Ljubljane, potres so čutili prebivalci Rogaške Slatine, Poljčan, Rogatca in okoliških krajev.

#Potres 20. 6. 2024 ob 7.47 v bližini Rogaške Slatine (M 2,1), zabeležen na opazovalnici šolske mreže v Kočevju.#Earthquake recorded on the #RaspberryShake #CitizenScience seismic network. See what's shaking near you with the @raspishake #ShakeNet mobile app. pic.twitter.com/OZr2U0w9AJ