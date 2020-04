Slovenijo stresel potres

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres so čutili prebivalci večjega dela Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji za okolje (Arso).

O potresu poroča tudi Evropski seizmološki center (EMSC).