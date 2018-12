Sloveniji ne grozi več izguba sredstev evropske kohezijske politike

Po intenzivnem izvajanju aktivnosti službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter ministrstva za finance je Sloveniji uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije.

Danes so v Bruselj poslali zahtevke za povrnitev še dodatnih 50 milijonov evrov in s tem za 17 milijonov evrov presegli potrebno višino.

"S tem je Slovenija uspešno realizirala oz. še presegla v letu 2015 dodeljene pravice porabe 304 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki so morali biti certificirani do konca leta 2018," so poudarili na omenjeni vladni službi, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad.

Še v oktobru je Sloveniji grozila potencialna izguba sredstev zaradi tako imenovanega samodejnega prenehanja obveznosti tri leta po izteku finančnega obdobja, v katerem je treba v Bruselj postali zahtevke za povračilo evropskih sredstev.

Neustrezno delovanje informacijskega sistema

"Težave na tem področju so izhajale predvsem iz neustreznega delovanja informacijskega sistema e-MA, ki še vedno niso v celoti odpravljene. Informacijski sistem oz. zagotovitev njegovega nemotenega delovanja zato ostaja ena ključnih prioritet SVRK tudi v prvem polletju prihodnjega leta," so dodali.

Še v ponedeljek je sicer državna sekretarka na SVRK Nevenka Ribič govorila o ogroženih 68 milijonih evrov. Te bi lahko namreč trajno izgubili, če zahtevkov zanje ne bi uspeli spraviti skozi sistem potrjevanja do konca leta.