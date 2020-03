Slovenija zaprla mejo z Italijo tudi za tovorni promet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v nocojšnjem uradnem listu objavil odredbo o zapori slovensko-italijanske meje za vlakovni potniški, mednarodni občasni in linijski avtobusni promet. Meja bo zaradi epidemije covida-19 zaprta tudi za tovorni promet. Izjema so slovenski državljani in tovorna vozila, katerih končna destinacija je Slovenija.