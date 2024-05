Raziskava temelji na ocenah 5 ključnih kategorij, 17 področij in 102 kazalnikov. Najbolje je uvrščena na področju okolijske trajnosti (2. mesto), varnosti (10. mesto), mednarodne odprtosti (12. mesto), pomembnosti turizma (14. mesto), turistične infrastrukture (14. mesto) ter kopenske in pristaniške infrastrukture (17. mesto).

Po kategorijah se Slovenija najvišje uvršča pri turistični politiki in stanju spodbudnih pogojev za razvoj, kjer je umeščena na osmo mesto.

"Slovenski turizem je v letih po pandemiji zelo hitro okreval, kar je za nas v praksi najpomembnejši kazalnik. Kljub temu so raziskave, kot je ta od Svetovnega gospodarskega foruma, pomembne za oceno lastnega dela in načrtovanje prihodnjega," je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Veseli ga, da se je Slovenija dobro izkazala tako na področju znamčenja turistične destinacije kot na področju okolijske trajnosti. "Vsi rezultati raziskave kažejo, da je Slovenija na področju spodbujanja razvoja turizma na pravi poti, vendar pa moramo na določenih področjih nadaljevati izboljšave," so Hana povzeli na Slovenski turistični organizaciji (Sto).

Slovenija prva po indikatorju ocene strategije znamčenja

Kazalnik ocene strategije znamčenja sicer sporoča odličnost strategije nacionalne turistične organizacije na tem področju, so pojasnili na Sto. Država prejme najvišjo oceno, če se spletna iskanja mednarodnih turistov o državi v kar največji meri ujemajo s sporočili, ki jih želi država o svoji turistični ponudbi posredovati, ter pomeni učinkovito rabo sredstev, namenjenih za promocijske aktivnosti nacionalne turistične organizacije in uspešnost pri privabljanju turistov.

Prvo mesto Slovenije na lestvici indeksa turističnega razvoja po kazalniku ocene strategije znamčenja po oceni direktorice Sto Maje Pak Olaj potrjuje uspešnost njihovih promocijskih aktivnosti. "S ciljanim, jasnim in stalnim sporočanjem dosegamo želeno prepoznavnost in ugled Slovenije kot varne ter trajnosti zavezane destinacije za edinstvena doživetja, ob tem ko spodbujamo razvoj turističnih produktov v skladu z vizijo zelene butičnosti," je dejala Pak Olajeva.

Na prvem mestu lestvice turističnega razvoja za leto 2024 so sicer ZDA, prvo peterico pa zaokrožujejo Španija, Japonska, Francija in Avstralija. Na zadnjem mestu je Mali.