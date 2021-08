Slovenija tudi po posodobljenem zemljevidu ECDC ostaja oranžna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, ki v primerjavi s prejšnjim tednom kaže na blažje poslabšanje razmer. Med drugim je po novem oranžna vsa Hrvaška, kot je že od prejšnjega tedna Slovenija. Po novem sta rdeča tudi del Nemčije in vsa Švedska.

Večji del Evrope zahodno od Nemčije je rdeč. Temno rdeči med drugim ostajajo deli južne Francije in Korzika. Rdeči so še Grčija, Bolgarija in deli severne Evrope.

Zelene medtem ostajajo Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Romunija z izjemo Bukarešte, ki je oranžna.