Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je pojasnila, da ta teden vladi niso predlagali dodatnega sproščanja. Glede na načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije je Slovenija v rumeni fazi. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je bilo po podatkih za ponedeljek 444, za prehod v zeleno fazo pa bi moralo pasti pod 300.

Praktično že 800.000 vsaj delno zaščitenih prebivalcav zaradi cepljenja in prebolevnosti nas navdaja z optimizmom, da bomo - ob potrebnem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov - do poletja premagali epidemijo #covid19 in spet normalno zaživeli. #Zmoremo 🇸🇮 pic.twitter.com/BODyIbXNkh — Janez Janša (@JJansaSDS) May 18, 2021

Ivan Simič na čelo Fursa?

Po nekaterih napovedih bi utegnila vlada že danes odločati tudi o imenovanjih v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) in v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS (Jak).

Vodenje Fursa bo predvidoma prevzel Ivan Simič, davčni svetovalec in trenutni vodja vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo. Simič je povedal, da je sprejel povabilo finančnega ministra za vodenje uprave, in dodal, da na položaju ne bo ves mandat. Simič je tedanjo Davčno upravo RS že vodil od začetka leta 2006 do julija 2008, ko je odstopil. Furs trenutno začasno vodi Simon Starček.

Na februarskem razpisu za direktorja Jaka ni bil izbran nihče, zato so razpis ponovili. Rok za prijavo se izteče 8. junija. Ker se Sebastjanu Erženu vedejevstvo izteče 1. junija, je svet Jaka vladi predlagal, da za v. d. direktorja imenuje Dimitrija Rupla. Nekdanji zunanji minister Rupel je potrdil, da ga takšno delo zanima. Vlada naj bi o imenovanju po nekaterih napovedih odločala danes.