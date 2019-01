Slovenija pripravljena sprejeti pet prebežnikov z Malte

Slovenija je v sredo sporočila Evropski komisiji, da je pripravljena v okviru reševanja aktualne problematike izkrcavanja prebežnikov na Malti sprejeti pet oseb iz ranljivih skupin oziroma pet oseb, ki potrebujejo zaščito. Gre za enkratni ukrep v duhu solidarnosti in humanosti, so sporočili iz urada vlada za komuniciranje.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za enkratni ukrep v duhu solidarnosti do najmanjše države članice EU Malte in humanosti do pomoči potrebnih, s čimer Slovenija potrjuje svojo zavezanost k evropski politiki solidarnosti in iskanja skupnih rešitev za migracijska vprašanja.

Slovenija pripravljena sprejeti pet prebežnikov

49 ljudi, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju na krovu ladij nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye, je na Malto prispelo v sredo. Malta je dovolila prihod prebežnikov, potem ko so Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija sporočile, da bodo sprejele prebežnike.

Malteška vlada je prihod prebežnikov zavračala, dokler države članice EU niso izrazile pripravljenosti, da bodo sprejele zadostno število od skoraj 300 ljudi. Okoli 250 prebežnikov je bilo namreč na otoku že od prej.

Na plaži v Kalabriji na jugu Italije je danes pristal čoln z 51 prebežniki, med katerimi je tudi dojenček. Kot je sporočilo italijansko notranje ministrstvo, gre za prvo skupino prebežnikov, ki je letos prispela v Italijo. Ta je sicer lani zaprla svoja pristanišča za ladje s prebežniki.