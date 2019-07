Slovenija na Svetu Združenih narodov za človekove pravice med drugim o pravicah žensk in starejših

Slovenija je bila v okviru 41. zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice, ki se je zaključilo danes, aktivna predvsem pri obravnavi pravic žensk, pravic starejših, pravic v odnosu do podnebnih sprememb in boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in identitete, so sporočili z zunanjega ministrstva.