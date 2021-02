Slovenija izrazila solidarnost z beloruskimi protestniki

Ministrstvo za zunanje zadeve je ob današnjem dnevu solidarnosti z Belorusijo izrazilo solidarnost in podporo beloruskim državljanom, ki od predsedniških volitev avgusta lani vztrajajo pri mirnih protivladnih protestih z zahtevo po spoštovanju demokratičnih standardov in temeljnih človekovih pravic.

Odziv beloruskih oblasti z nesorazmernim nasiljem, nezakonitimi odvzemi prostosti ter sistematičnim nespoštovanjem in kršenjem temeljnih človekovih pravic je nesprejemljiv, so poudarili v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da so državljani Belorusije, ki vztrajajo pri protestih po vsej državi, združeni v zahtevi po odstopu predsednika Aleksandra Lukašenka, 7. februar razglasili za dan solidarnosti z Belorusijo in beloruske oblasti pozvali, da se odrečejo nasilju in zagotovijo odgovornost za vse kršitve človekovih pravic, piše STA.

Zunanje ministrstvo izraža solidarnost z vsemi žrtvami čezmerne povolilne represije beloruskih oblasti – z novinarji, akademiki, kulturniki, intelektualci, zdravniki, študenti, delavci v tovarnah, še posebej pa z ženskami, ki so pomembna gonilna sila protestov.

Današnji dan je za dan solidarnosti z Belorusijo razglasila vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska s pozivom mednarodnim voditeljem, aktivistom in drugim k podpori protestnikom. Foto: Reuters

Vzpostavitev pristnega in vključujočega političnega dialoga vseh deležnikov beloruske družbe s ciljem ponovitve predsedniških volitev je edina pot za zagotavljanje mirne prihodnosti in blaginje beloruskega naroda. Prav zato pozivajo beloruske oblasti, da dovolijo vstop v državo predstavnikom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope ter upoštevajo priporočila moskovskega mehanizma.

Dodali so še, da bo zunanje ministrstvo še naprej podpiralo demokratične procese in civilno družbo v Belorusiji.