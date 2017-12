Hrvaški ribič: Slovenci so nas le gledali, ko smo lovili v Piranskem zalivu #video

Potem ko je arbitražno sodišče junija letos določilo novo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je Slovenija danes začela odločitev uveljavljati na morju. Hrvaški ribič Ecio Kocijančić je povedal, da jih je slovenski inšpektor le gledal, ko so lovili ribe v Piranskem zalivu.

Ker Hrvaška sodbo arbitražnega sodišča zavrača in je ne namerava izvajati, je Slovenija implementacijo sodbe danes začela le na morju. Na kopnem je namreč za uveljavitev sodbe potreben dogovor obeh držav. Slovenski organi so včeraj, ko je potekel šestmesečni rok, ki ga je sodišče dodelilo državama za dogovor o izvajanju arbitražne sodbe, napovedali, da bodo popisali in kaznovali vse, ki bodo brez dovoljenja prečkali razdelitveno mejo v Piranskem zalivu.

Slovenski inšpektor je le opazoval

Hrvaški ribič Ecio Kocijančić pa je danes za hrvaško televizijo N1 povedal, da je bilo današnje jutro kot vsako drugo. "Odšli smo na mejo, vsako ladjo pa je spremljala tudi policija. Prišel je tudi patruljni čoln iz Slovenije, iz katerega je izstopil slovenski inšpektor in opazoval. Ko smo opravili svoj posel, nas je policija pospremila nazaj," je povedal.

Zaradi kazni eno leto ni šel v Slovenijo

Povedal je, da je slovenski policist danes prišel prvič, ni pa napisal kazni. Po njegovem mnenju lahko ta prispe še naknadno. "Pred štirimi leti sem prejel tisoč evrov kazni. Nisem je plačal, vendar zaradi tega eno leto nisem šel v Slovenijo," je dodal.

Po opozorilu slovenske strani so takoj odšli

Nova razdelitev v Piranskem zalivu, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Načelnik sektorja za mejo na istrski policijski upravi Loris Kozlevac je ob tem pojasnil, da je hrvaška policija danes okrog 7. ure na morje pospremila tri hrvaške ribiške ladje, da bi ribiči izvlekli ribiške mreže, ki so jih v petek vrgli v morje.

"Po prihodu na mesto, kjer so bile mreže, je takoj prišlo plovilo slovenske policije oziroma slovenske ribiške inšpekcije. Po našem opozorilu, da je v hrvaških teritorialnih vodah, je odšlo," je povedal. Hrvaški ribiči so nato izvlekli mreže in se vrnili v matično savudrijsko pristanišče.

Dodal je, da čez dan ni pričakovati podobnih dogodkov, saj so hrvaški ribiči policiji povedali, da danes ne nameravajo več na morje. "S hrvaške strani ni pričakovati nobenega izplutja. Ali bo mejno črto kršila slovenska stran, pa bomo še videli," je pojasnil Kozlevac.

Hrvaški ribič se počuti varnega, saj ga spremlja policija

Hrvaški ribič Kocijančić pa je še poudaril, da ne verjame, da bo slovenska policija zaostrila mejni nadzor. "Če bodo ribe, bomo še vedno delali tam, to je naše. Ne verjamem, da bi se kateri od ribičev umaknil, saj ni razloga za to," je poudaril. "Imam spremstvo, nikdar nisem bil varnejši kot zdaj," je še povedal Kocijančić po poročanju N1.

Kot je navedel piranski ribič Zlatko Novogradec, slovenski ribiči, ki že tako niso zahajali čez polovico zaliva, te dni večinoma niso na morju. Po mnenju Novogradca je sicer vse, kar se tam, torej na mejnem območju dogaja, "politika". Mali ribiči pa "se ne igramo politike", saj ribe lovijo za to, da preživijo, je poudaril.

Pred hišo, ki je pristala na Hrvaškem, ima zapornico

Arbitražno sodišče je sicer Sloveniji dodelilo večji del Piranskega zaliva, na kopnem pa je Slovenija del ozemlja izgubila. Arbitražna sodba je ljudi v Razkrižju razočarala. Meja tu še vedno seka dvorišča, nekateri imajo pred svojo hišo celo zapornico, ki jo morajo vsak dan dvigovati, če želijo na delo ali po opravkih.

[video: 67160 / ]

Video: Planet TV

Cerar: Spoštujte mejo in ne bo incidentov

Premier Cerar je v sredo dejal, da Slovenija ni in ne bo spodbujala incidentov. Enako pričakuje od Hrvaške. "Če bo mejna črta spoštovana, incidentov ni pričakovati," je dejal.

Hrvati ribičem svetovali, naj lovijo do sredine

Da se bodo izogibali incidentom, zatrjujejo tudi na Hrvaškem, kjer bi radi vprašanje meje znova reševali dvostransko. Savudrijskim ribičem so hrvaške oblasti svetovale, naj še naprej lovijo do sredinske črte v Piranskem zalivu, ter jim obljubile zaščito.