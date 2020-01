Slovenec razvil napravo, ki opozarja na kakovost zraka

Razvil jo je študent Fakultete Doba Matej Lorenci. Napravo je skonstruiral in tudi izdelal, zanjo razvil programsko opremo ter preizkusil v praksi, s tem pa dokončal magistrski študijski program prek spleta, so sporočili iz agencije Propiar.

"Kakovost zraka je eden najpomembnejših dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na naše zdravje, zato je pomembno, da vemo, kakšen zrak dihamo," je pojasnil Lorenci. Za spremljanje teh podatkov je razvil poseben sistem, ki omogoča zbiranje podatkov o kakovosti zraka. Te podatke nato sistem analizira prek specializiranih algoritmov in v primeru prekoračitve mejnih vrednosti preko družbenih omrežij o tem obvesti javnost, piše STA.

Predvsem za manjša mesta in občine

Sistem je namenjen predvsem manjšim mestom in občinam, mogoče pa ga je uporabljati tudi za večja mesta. S pomočjo zbranih podatkov je mogoče analizirati tudi kakovost zraka v daljšem časovnem obdobju, te podatke povezati z vremenskimi podatki ter tako poiskati dejanske vzroke za morebitno slabšo kakovost zraka, je povedal.

Ključna prednost naprave je občutno nižja cena od ostalih tovrstnih naprav, ki so dostopne na prostem trgu. To pomeni, da je primerna tudi za širšo javnost, kot so občine, ki ne razpolagajo z velikimi proračuni, čeprav so motivirane za iskanje trajnostnih rešitev, piše STA.

Z uporabo takšnih naprav bi lahko merili kakovost zraka na širšem območju, ki se občutno poslabša predvsem v zimskih mesecih, kar bi jim omogočalo lažje sprejemanje nadaljnjih odločitev pri snovanju razvojnih načrtov, predlaga avtor, še piše STA.