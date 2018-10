Slovenec pogumnejši od Bosanca #video

V Eco resortu pod Veliko planino so organizirali skoke v ribnik z domnevno največje lovske opazovalnice na svetu. Bosanec, 12-kratni zmagovalec tradicionalnih skokov s Starega mosta v Mostarju, ki se je v zgodovino vpisal kot najboljši skakalec v zadnjih 500 letih, je poskrbel za nov ekstremni skok. A vetra mu je dal Slovenec, ki je navdušil s figurativnim skokom.

Nekaj minut pred ekstremnim skokom z 18 metrov visoke opazovalnice v ribnik je šampion iz Mostarja Lorens Listo dejal: "Strah me ni, ker tekmovalno skačem že 20 let. Aktivno tekmujem. Sicer skačem že od mladih nog, od petega, šestega leta. Ni me strah, imam pa pozitivno tremo. To namreč ni vsakdanji skok. Ta višina je 18 metrov, globina ni v skladu z dovoljenimi normami, ampak zato je privlačno, tukaj ne more skočiti vsak. Zato je zame to velik izziv in komaj čakam, da se dogodek začne."

Mariborčan navdušil s figurativnim skokom

Po krajšem ogrevanju pa presenečenje. Na vrhu se je pojavil državni prvak, Mariborčan Aleš Karničnik, in navdušil z najatraktivnejšo disciplino: figurativnim skokom.

"Ker ni veliko prostora za napake, moraš biti prepričan o tem, kar delaš. Pri odločitvi za skok so mi pomagale izkušnje," je dejal najboljši slovenski skakalec z višin.

Šampion iz Mostarja Lorens Listo za skoke živi že 20 let. Foto: Planet TV Ko je prišel na vrsto težko pričakovani skok 39-letnega bosanskega šampiona, si je ta nepričakovano premislil. "Ne morem skočiti, ker se bom udaril v glavo," je dejal Listo. A ko je slovenski as uspešno skočil še drugič, si je Listo le drznil poskusiti.

"To je bil zares nevaren skok. Ko sem se povzpel na skakalnico, sem opazil težavo, lahko bi namreč udaril v rob bazena. Moj in Alešev skok se razlikujeta. Medtem ko on skoči v zrak in pade naravnost pod skakalnico, se jaz vržem naprej in padam stran od skakalnice. Prav zato je zelo privlačen skok, je zelo nevarno, ampak sem vesel, da sem skočil z najlepše skakalnice, kar sem jih videl," je po skoku povedal Listo.

Skoki bodo postali tradicionalni

"Današnji dogodek je bil kljub prepovedi občine Kamnik vstopnica za večje in številčnejše podvige. Prihodnje leto bomo organizirali prvenstvo v umetnostnih skokih," je zatrdil Matjaž Zorman, direktor družbe Palmieri, ki je lastnica Eco resorta.