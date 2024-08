Slovenec na plaži na Murterju kopalcem grozil, da jih bo ubil

Hrvaški organi pregona so kazensko ovadili 34-letnega Slovenca, ki je osumljen, da je v avtokampu na Murterju pretekli konec tedna s smrtjo grozil trem drugim osebam.

Preiskava hrvaških kriminalistov je pokazala, da je 34-letni državljan Slovenije 3. avgusta v avtokampu na otoku Murter resneje grozil 50-letnemu državljanu Belgije in državljanoma Hrvaške, starima 30 in 71 let, poroča spletni portal Morski.hr.

Do spora naj bi prišlo zaradi nesporazuma pri izbiri prostora na plaži. Slovenski državljan je zaradi tega tako vzrojil, da je trojici grozil s smrtjo, pa ugotovitve kriminalistov policijske uprave Vodice navaja medij Šibeniški Portal.

Štiriintridesetletni Slovenec je zaradi groženj končal v priporu, zoper njega pa je bila na okrožno tožilstvo v Šibeniku podana kazenska ovadba.

Preberite tudi: