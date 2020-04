Slovenci prepoved prehajanja med občinami očitno vzeli resno

Prebivalci so zaostreno prepoved zbiranja in prehajanja občinskih meja očitno vzeli resno.

Prebivalci so zaostreno prepoved zbiranja in prehajanja občinskih meja očitno vzeli resno. Foto: STA

Po državi danes ne zaznavajo večjih kršitev odloka o prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Policija do nedelje izvaja poostren nadzor po vsej državi, glede na dogajanje minulega konca tedna so se osredotočili na dostope do priljubljenih turističnih točk. Trenutne informacije s terena kažejo, da so stvari dokaj urejene.

Policisti ta konec tedna poostreno nadzirajo promet na avtocestah, že ves teden pa spoštovanje vladnih odlokov nadzirajo tudi na drugih površinah, lokalnih in državnih cestah, katerih lokacij iz operativnih razlogov seveda ne razkrivajo, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je že v petek napovedal, da bodo med drugim za ta konec tedna z južne meje na nekatere ključne točke v notranjosti države premestili tudi del policistov.

Vse od uveljavitve odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah 30. marca letos policisti izvajajo nadzor nad njegovim upoštevanjem na mobilnih kontrolnih točkah, ki jih določijo glede na problematiko in operativne možnosti. Od uveljavitve odloka so izrekli 836 opozoril, v 1003 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so kontrole izvajali na več mestih tako na območjih blizu meje kot v notranjosti države in se odzivali na prijave občanov ter drugih nadzornih organov.

Policija v nadzorih večinoma ugotavlja, zakaj ljudje potujejo oz. se gibajo in v največ primerih ugotavlja, da ljudje spoštujejo omejitve oz. potujejo med občinami tisti, za katere veljajo izjeme.

Kot so poudarili na Generalni policijski upravi, policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka oz. zakona o nalezljivih boleznih, pa policisti napotijo na naslov stalnega bivališča oz. ukažejo upoštevanje odloka.

Policija ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov po zakonu o nalezljivih boleznih, zato ugotovitve odstopajo zdravstvenemu inšpektoratu.

Z Občine Kamnik so danes sporočili, da so občinska redarska služba, občinska inšpektorica in člani Gorske reševalne službe Kamnik preventivno opozarjali obiskovalce na primerno razdaljo in ostala priporočila, predvsem pa na to, da se na ciljih priljubljenih kamniških izletniških točk ne zadržujejo v večjih skupinah, še piše STA.

Na začetke poti priljubljenih turističnih točk so namestili 20 opozorilnih tabel, ki nakazujejo na ustrezne ukrepe. Nameščeni so bili tudi zaščitni trakovi na klopeh na Špici in pri igralih na Starem gradu nad Kamnikom. Akcija je bila med občani dobro sprejeta, velika večina se je obnašala odgovorno in se niso družili v večjih skupinah, so sporočili. Dodali so še, da sprehodi v naravo vsekakor niso prepovedani, a je potrebna vendarle previdnost. Vsakršno zbiranje na zaključkih poti pa odsvetujejo.