Na Hrvaškem za kršitve samoizolacije prisilna karantena, v Črni gori policijska ura

Hrvaška policija je pristojnim inšpekcijam poslala več kot 800 ovadb zaradi kršitev samoizolacije med epidemijo novega koronavirusa. Inšpekcije so poslale več kot 120 glob, v dveh primerih pa so večkratne kršilce napotili v prisilno karanteno, je sporočil glavni državni inšpektor Andrija Mikulić.

Mikulić je v pogovoru za komercialno televizijo RTL spomnil, da je prva kazen za kršitev samoizolacije 8000 kun (1080 evrov). Doslej so izrekli za približno 130.000 kun kazni (17.600 evrov). Večkratnim kršilcem grozi globa tudi do 120.000 kun (16.200 evrov), pa tudi prisilna karantena, kar se je zgodilo v dveh primerih, je dejal Mikulić.

Samoizolacija je eden ukrepov v boju proti širjenju novega koronavirusa. Velja za osebe, za katere sumijo, da bi lahko zbolele, ker so bile v stiku z okuženimi osebami ali so bivale na območjih izbruha. Večina novih primerov okužb na Hrvaškem je bila med ljudmi, ki so morali v samoizolacijo, piše STA.

Cene je zvišal za 594 odstotkov

Glavni hrvaški inšpektor je tudi povedal, da so zabeležili več kršitev odločitev hrvaške vlade o prepovedi zvišanja cen za 27 izdelkov. Neslavni rekorder je trgovec, ki je povečal marže za sredstva za dezinfekcijo, maske in rokavice za 594 odstotkov, je povedal Mikulić. Med drugim so inšpektorji razkrili trgovce, ki so sol, testenine, otroško hrano in sveže meso podražili tudi za 30 odstotkov.

Mikulić je dejal, da je inšpektorjem naložil, naj izrekajo najvišje možne denarne kazni, ki v prodaji na drobno znašajo do 100.000 kun (13.500 evrov), v trgovini na debelo pa do 300.000 kun (40.500 evrov). Kot je dodal, so nekatere trgovine tudi zaprli za 30 dni.

Inšpektorji so tudi opomnili več delodajalcev, ki niso zagotovili varnostne razdalje in zaščitne opreme proti okužbi za svoje delavce. Na ta način so kršili ukrepe nacionalnega štaba civilne zaščite, ki zadevajo delovne pogoje v času epidemije. Če bodo delodajalci še naprej ravnali tako, sledijo denarne kazni do višine 120.000 kun, je še povedal Mikulić, še piše STA.

V Črni gori zaradi koronavirusa uvedli policijsko uro



Črnogorske oblasti pa so z današnjim dnem uvedle nove ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa. Te med drugim prinašajo prepoved gibanja v večernih in nočnih urah.



Na delovne dni bo v veljavi prepoved gibanja med 19. in peto uro zjutraj, za konec tedna pa od sobote od 13. ure do ponedeljka zjutraj. Prepoved bo veljala dva tedna, ne nanaša pa se na javne uslužbence, ki opravljajo storitve v javnem interesu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.