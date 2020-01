Slovenci pomagali fantu, ki je izgubil starše in hišo #video

Po tragični izgubi očeta in mame je 23-letniku iz okolice Žalca v uničujočem požaru do tal pogorela še družinska hiša. Devet mesecev pozneje je ob pomoči dobrih ljudi znova živi v hiši, kjer je preživel otroštvo.

Skoraj tako hitro, kot se je razširil požar, se je po Sloveniji namreč razširila novica o stiski mladega Žana. Domačini in dobri ljudje so stopili skupaj ter kmalu zbrali dovolj denarja, da so mu v devetih mesecih zgradili novo hišo. Ob pogledu na novo domovanje 23-letnika vedno znova gane misel, da je vse to pomagala zgraditi širna Slovenija.

Novi stanovalec tudi nekajmesečni maček

Tako je bila videti hiša januarja lani, po požaru. Z velikim veseljem se je vrnil tja, kjer je preživel otroštvo. Pričakal ga je nov dom, kjer mu družbo dela tudi nekaj mesecev star muc Maks. Vsako delo, ki so ga pri hiši opravili, so skrbno zabeležili in račun javno objavili. Precej so pomagali tudi gradbinci in obrtniki, ki dela niso zaračunali ali pa so zagotovili ugodnejšo ceno.

"Na računu Rdečega križa v Žalcu se je zbralo od 135 do 140 tisoč evrov, uredili bomo še okolico, dogovorili smo se tudi za asfalt," je za Planet povedal Peter Vipavc, predsednik KS Galicija.

Morda jim bo uspelo poplačati tudi dolg, ki so ga Žanu zapustili starši. Triindvajsetletnika so ob dobroti ljudi že večkrat oblile solze. A čeprav je v tako kratkem času ostal brez matere in očeta, nato pa mu je požar vzel dom, išče pozitivno v svojem življenju.

"To je bil čudež, v devetih mesecih so hišo postavili od temeljev do strehe in nato do bivalnih prostorov, v katerih se lahko normalno živi. To je nekaj neverjetnega," je srečen Žan Kotnik.

Prenovo so začeli spomladi. Junija je hiša že imela novo streho.