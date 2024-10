Slovenski državljani med 15. oktobrom letos in 31. decembrom 2025 za potovanje na Kitajsko ne bodo potrebovali vizuma, je danes sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). V državi lahko ostanejo do 15 dni, ko gre za zasebna, turistična, tranzitna ali poslovna potovanja, za daljša obdobja pa bo še vedno potreben vizum.

Uvrstitev Slovenije na seznam držav, ki za kratkotrajno bivanje na Kitajskem ne potrebujejo vizuma, sta zunanji ministrstvi obeh držav naznanili prejšnji teden po srečanju ministrice Tanje Fajon s kitajskim kolegom Wang Yijem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

"Dobre odnose med Slovenijo in Kitajsko nadgrajujemo z različnimi aktivnostmi, še posebej, ko gre za gospodarsko sodelovanje. Pozdravljam tudi odločitev glede odprave vizumov za slovenske državljane, za kar smo se v preteklosti vztrajno zavzemali," je takrat dejala Fajon.

"Z veseljem sporočamo slovenski strani, da se je kitajska vlada odločila, da slovenskim državljanom odobri brezvizumski režim, kar je dobra novica za prebivalce obeh držav in bo spodbudilo prijateljske izmenjave ter medsebojno zaupanje," pa je v objavi na svoji spletni strani zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo.

Kitajska je brezvizumski režim za obdobje do 15 dni za poslovna, turistična, zasebna in tranzitna potovanja prvič uvedla novembra 2023, ob razrahljanju zelo strogih ukrepov proti pandemiji covida-19. Takrat so bile vanj vključene Nemčija, Nizozemska, Francija, Italija, Španija in Malezija.

Zatem je Peking marca letos še razširil seznam držav, vključenih v brezvizumski režim z omejenim trajanjem, izhaja iz podatkov na spletni strani svetovalne družbe CIBTVisas. Maja je nato podaljšal trajanje režima za že vključene države, zatem pa še dvakrat razširil seznam, na katerem sta se septembra poleg Slovenije znašli še Grčija in Norveška.