Slovenci med prazniki spet preplavili hrvaško Istro #video

Za prvomajske praznike se je na hrvaški obali trlo slovenskih turistov, predvsem mladih. Več tisoč se jih je na zabavo odpravilo v Umag in Poreč. V drugem je proste dni na zabavi preživljalo približno tri tisoč mladih. Za še večjo gnečo so poskrbele tudi slovenske družine in upokojenci. Čeprav Hrvati dvigujejo cene, kar velja predvsem za nastanitve, Slovencev to ne moti, saj so na hrvaško Istro številni čustveno navezani.

"Za nas bodo cene vedno sprejemljive, saj smo čustveno navezani na to, preprosto nam to ustreza, in vprašanje je, ali nas bodo cene odgnale. Takšne so, ko pa ne bo ljudi, bodo pa nižje," je dejal Valentin, medtem ko so drugi sogovorniki iz Lanterne v Poreču dodali, da jim je Hrvaška všeč, ker je blizu, tako so lahko hitro na morju, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"V tem letovišču so cene poskočile za deset odstotkov, se pa dvigujejo že vrsto let kot posledica dvigovanja kakovosti in standarda," je dejal Andrej Kačič, izvršni direktor turistične agencije Collegium Mondial Travel.

Dvig cen je posledica rasti kakovosti in standarda, meni Andrej Kačič. Foto: Planet TV

"V Sloveniji ni primerljivega letovišča, kjer bi lahko izvedli takšno zabavo"

Hrvaška je v zadnjih letih prenovila in moderno opremila večino nastanitev, tudi hotelski kompleksi pridobivajo zvezdice in s tem rastejo cene. Hrvaška ima namreč ugodne pogoje za izvedbo turističnih aranžmajev in festivalov, je še povedal Andrej Kačič.

"V Sloveniji nimamo primerljivega letovišča, kjer bi kaj takšnega lahko izvedli, torej da bi sploh lahko imeli na razpolago primerno ceno, kakovost, količino, kot nam to ponuja Hrvaška," je dejal Kačič.

Pijača se toči v velikih količinah, krožniki so polni. Zabave v prazničnih dneh ni manjkalo. Tri tisoč mladih so v Lanterni zabavali tudi Modrijani in, kot je dejal organizator festivala, se je število rezervacij prenočitev po objavi imena ansambla povečalo.

3.000 mladih so v Lanterni zabavali tudi Modrijani in kot je dejal organizator festivala, se je število rezervacij nočitev po objavi imena ansambla povečala. Foto: Planet TV