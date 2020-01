Slaba novica za vse, ki si želite bele zime: snega še ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnja sobota bo precej jasna, kljub temu, da se bo zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah zadrževala megla. Podobne vremenske situacije pa bomo deležni vse do začetka prihodnjega tedna. Vsi tisti, ki si želite belo zimo, boste tako morali še malce počakati, saj ni videti, da bi v prihodnjih dneh Slovenijo zajela kakšna večja padavinska celica.

Po jasnem dnevu se bo popoldne in proti večeru oblačnost od severa prehodno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem se bo živo srebro povzdignilo do 12 stopinj Celzija. Oblačnost pa ne bo dolgo trajala, saj se bo že v noči na nedeljo zjasnilo, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Prebivalci osrednje Slovenije se bodo po vsej verjetnosti zbudili v megleno jutro. Nedelja bo pretežno jasna, zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri se bodo jutranje temperature gibale od -5 do 1, ob morju bo okoli 3 stopinj Celzije.

Čez dan se bodo temperature v nekaterih predelih dvignile do 7 stopinj, na Primorskem bomo namerili okoli 14 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo suho vreme, še poroča Arso.