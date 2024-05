Skupina Henkel Maribor uspešno odprla Evropski center odličnosti za barve za lase

Skupina Henkel, ki je v svetu vodilna na področju potrošniškega blaga, je slovesno odprla Evropski center odličnosti za barve za lase v Mariboru. To predstavlja največjo posamično investicijo podjetja Henkel v Sloveniji v zadnjih 30 letih in pomemben mejnik tako za podjetje Henkel kot za slovensko gospodarstvo, zlasti za štajersko regijo.

Evropski center odličnosti za barve za lase Foto: Henkel

Vzpostavitev Evropskega centra odličnosti za barve za lase je zelo pomembna prelomnica, ki obeta povečanje proizvodnih količin in zaposlitvenih priložnosti. S to največjo investicijo podjetja Henkel v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih Henkel Maribor postavlja temelje za enega največjih uspehov na področju proizvodnje barv za lase na svetovni ravni.

V skladu z okvirjem trajnostnega razvoja Henkel 2030+ je proizvodna lokacija Henkel Maribor ponosna, da ima status ogljično nevtralne proizvodne lokacije. Hkrati pa z izkoriščanjem inovacij, digitalizacije in tehnološkega napredka ta lokacija dokazuje, da je proizvodna lokacija svetovnega razreda.

Gregor Majcen, direktor družbe Henkel Maribor, je poudaril: "Danes smo na pragu ene največjih preobrazb v zgodovini našega podjetja v Sloveniji. Otvoritev Evropskega centra odličnosti za barve za lase, naše največje enkratne investicije v Sloveniji v zadnjih 30 letih, z ustvarjanjem novih delovnih mest in standardov za proizvodnjo barv za lase, označuje novo obdobje podjetja in skupnosti. Pričakujemo pozitiven odziv slovenskega trga, saj lokalna proizvodnja priznanih blagovnih znamk vzbuja zaupanje potrošnikov, ker vedo, da so izdelki proizvedeni na lokalnih tleh. Naša zaveza prihodnjim generacijam nas je vodila k ustvarjanju digitalne razvojne strategije za Henkel Maribor, ki vključuje digitalno preobrazbo poslovnih procesov, poslovanje brez papirja, optimizacijo logističnih procesov, uvedbo robotizacije in ustvarjanje digitalnega dvojčka, vitki sistem nadzora kakovosti naših izdelkov in optimizacijo upravljanja proizvodnih podatkov. Trajnost, skupaj z inovacijami in digitalizacijo, je jedro naše korporativne strategije – načrt za smiselno rast. Skupaj si prizadevamo, da bi ta lokacija postala proizvodna lokacija svetovnega razreda – pravi svetilnik, ki narekuje smernice odličnosti v naši industriji."

Gregor Majcen, direktor družbe Henkel Maribor Foto: Henkel

Dirk Holbach, korporativni podpredsednik globalnih operacij dobavne verige pri Henklu, je dodal: "Poslovanje Henkla temelji na treh strateških prioritetah: ljudeh in kulturi, digitalizaciji in trajnosti. Tovarna v Mariboru odraža te prioritete in je vedno igrala ključno vlogo za Henkel, tako v Evropi kot po vsem svetu. Lansko leto smo z integracijo naših dveh poslovnih sektorjev začeli preobrazbeno pot znotraj Henklovega potrošniškega poslovanja. Danes je jasno, da se naša strategija obrestuje, kar potrjuje naš položaj enega največjih podjetij za potrošniško blago. Henkel Maribor je prav tako dosegel cilj ogljične nevtralnosti v proizvodnji, s čimer prispeva k našim trajnostnim ciljem."

Patrick Delsol, podpredsednik regionalnih operacij dobavne verige za Evropo, Henkel, je k temu dodal: "Strategija digitalizacije in pionirski duh sta postavila nove standarde in prepričan sem, da bomo v naši novi proizvodni enoti priča še mnogim mejnikom. Naše ekipe so v zadnjem času močno prispevale h kulturni preobrazbi z različnimi pobudami za oblikovanje kulture na področju trajnosti, pametnega dela, raznolikosti, enakopravnosti in integritete, za kar smo jim zelo hvaležni."

Patrick Delsol, podpredsednik regionalnih operacij dobavne verige za Evropo, Henkel Foto: Henkel

Dogodka so se udeležili tudi pomembni gostje iz politike in gospodarstva, med njimi minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han, ki je poudaril: "Otvoritev Evropskega centra odličnosti je še ena potrditev slovenskega znanja, inovativnosti in strokovnosti. Gre za investicijo, ki je za Slovenijo izjemno pomembna, saj nas takšne investicije postavljajo v pomemben investicijski položaj in hkrati kot strateško pomembnega partnerja, ki je privlačen za tuje vlagatelje. Država z različnimi ukrepi pomaga po svojih najboljših močeh. Tako gospodarstvo kot država Slovenija v teh časih velikih sprememb potrebujeta vizijo in pogum za prihodnost. In to imamo. Želimo postati vodilni evropski center za razvoj inovativnih in trajnostnih tehnologij. Zato pozdravljam Henklovo vizijo in prizadevanja pri razogljičenju poslovanja ter okoljski odgovornosti podjetja. To je prava pot za prihodnost."

Minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han Foto: Henkel

Minister je tudi poudaril pomen investicije za podjetje in štajersko regijo, kar je prepoznalo in podprlo tudi ministrstvo z evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini več kot 2,1 milijona evrov.

Župan Mestne občine Maribor, gospod Saša Arsenovič, je dodal: "Ponosni smo, da tako pomembna tovarna ostaja, vlaga in se razvija v našem mestu. Veseli me, da Henkel prepoznava potencial, ki ga ponuja naše mesto. S tradicijo več kot 145 let je Henkel Maribor eno vodilnih podjetij, ki vsak dan z dobro poznanimi izdelki izboljšuje življenje po vsem svetu."

Foto: Henkel

O Henklu Maribor

Henkel Slovenija ima sedež v Mariboru in je eno najpomembnejših industrijskih podjetij v štajerski regiji v Sloveniji. Henkel Slovenija je del mednarodnega koncerna Henkel, ki posluje z enotama Henkel Consumer Brands in Adhesive Technologies ter zaseda vodilne tržne položaje z blagovnimi znamkami, kot so Persil, Schwarzkopf in Loctite, v segmentu potrošniškega blaga in na področju izdelkov za industrijsko uporabo.

Znotraj skupine Henkel je Henkel Maribor ena najpomembnejših proizvodnih lokacij v dobavni verigi za program Henkel Consumer Brands z več kot 650 zaposlenimi. Ključ do uspeha Henkel Maribor je hitra odzivnost vseh zaposlenih, njihova motivacija in zavezanost kakovostnemu delu, kar vpliva na dosežke in poslovno odličnost.

Vsako leto je proizvedenih in distribuiranih več kot 260 milijonov izdelkov v vse dele sveta. Iz tranzitnega skladišča s kapaciteto tisoč palet je dnevno naloženih več kot 25 tovornjakov, ki distribuirajo izdelke v več kot 30 držav po svetu in oskrbujejo milijone uporabnikov. Henklovo poslovanje temelji na treh strateških prioritetah: ljudeh in kulturi, digitalizaciji ter trajnosti. Te prioritete jasno izkazuje tudi tovarna v Mariboru, ki je vedno igrala zelo pomembno vlogo za Henkel, tako v Evropi kot po svetu.

Naročnik oglasnega sporočila je HENKEL SLOVENIJA D. O. O.