Sirena na obali: Izola in Piran poplavljena

Zgodaj zjutraj se je v Piranu in Izoli oglasila sirena, ki opozarja na visoko plimovanje. Tudi v prihodnjih dneh ne bo dežja.

V Piranu se je sirena, ki opozarja na visoko plimovanje, oglasila še drugi dan zapored, in sicer ob 5.08, v Izoli pa ob 5.41. Morje je poplavilo Sončno nabrežje, mandrač in Veliki trg.

Do 13 stopinj Celzija

Danes dopoldne bo večinoma jasno, zjutraj se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla. Sredi dneva in popoldne se bo zmerno pooblačilo. Zvečer lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 5, drugje od 8 do 13 stopinj Celzija.

Ponoči se bo razjasnilo, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4 stopinje Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države so možne manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Do konca tedna brez padavin

V četrtek bo precej sončno, le po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala. V petek bo pretežno oblačno s krajšimi sončnimi obdobji. Nekoliko hladneje bo.