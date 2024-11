Šest obtoženih za požar v celjskem zaporu priznalo krivdo

Pet obtoženih je krivdo priznalo že pred časom, v četrtek pa je bil predobravnavni narok razpisan še za preostalo peterico. Tožilstvo jim v obtožnici očita povzročitev splošne nevarnosti, ker so 29. januarja 2018 zanetili požar v celjskem zaporu.

Na četrtkov narok je sicer prišel le eden od petih vabljenih. Krivdo je priznal in sodišče mu je izreklo sedemmesečno zaporno kazen. Ni pa obtoženi priznal premoženjskopravnega zahtevka, ki ga je na sodišče vložila uprava celjskega zapora zaradi nastale gmotne škode. Preostali štirje obtoženi so se opravičili.

Kot danes poročajo Delo, Dnevnik in Slovenske novice, so obsojenci oziroma priporniki požar zanetili tako, da so v hladilnik v čajni kuhinji na zaprtem oddelku celjskega zapora nanosili kose odej in vzmetnice. Te so prepojili z alkoholnim dezinfekcijskim sredstvom in nato zažgali, ogenj pa se je zelo hitro razširil po prostoru.

Storilci so po navedbah tožilstva s požigom neposredno ogrozili življenje več zapornikov, še posebej dvanajstih, ki so kazen prestajali na zaprtem oddelku, pa tudi pravosodnih policistov in drugih zaposlenih. Nekaj zapornikov je imelo težave zaradi vdihovanja dima, reševalci so enega od njih prepeljali v celjsko bolnišnico.