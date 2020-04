Požar na Šentviškem hribu pogasili, pomagal tudi helikopter

Po informacijah Gasilske brigade Ljubljana je ob 17.13 na Šentviškem hribu znova zagorelo. Aktivirali so večje število gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in osmih prostovoljnih gasilskih društev. Ob 18.35 so na pomoč v boju z ognjem poslali helikopter Slovenske vojske, po dobri uri pa so gašenje s helikopterjem končali. Na delu je vztrajalo več kot 100 gasilcev.

Ob 21.30 je Gasilska brigada Ljubljana sporočila, da je požar pogašen, a da z vodo zalivajo manjša požarišča. Organizirali bodo tudi gasilsko stražo.



Takole je na pomoč prišel helikopter Slovenske vojske:

V zadnjem mesecu več požarov

V zadnjem mesecu je na Šentviškem hribu zagorelo že večkrat. Glede na pogostost dogodkov obstaja verjetnost, da so požari posledica storjenega kaznivega dejanja. Vsak od zadnjih sedmih požarov v tem mesecu je bil zahtevnejši, zadnjega je pomagal gasiti tudi helikopter Slovenske vojske (SV).

V enem od primerov požarov na Šentviškem hribu policisti obravnavajo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, za kar je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let. V treh primerih obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do petih let.