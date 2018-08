Senatni odbor ZDA zaslišal kandidatko za veleposlanico v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji, podjetnica in humanitarna aktivistka Lynda Blanchard, je v četrtek prestala zaslišanje v odboru za mednarodne odnose ameriškega senata. V svojem nastopu je Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah.

Obljubila je, da bo neutrudno delala v imenu Američanov in v prid okrepitve odnosov s prijateljsko in zavezniško državo, piše v njeni izjavi, ki je objavljena na spletni strani odbora.

"Zavedam se, da ob prihodu v Slovenijo ne bom strokovnjakinja," je dejala. Dodala je, da se je pripravljena učiti od strokovnjakov v državi, kamor jo bodo napotili. To se je namreč naučila iz preteklih izkušenj v tujini, je pojasnila.

Med strokovnjaki, na katere se namerava opreti ob prihodu v Ljubljano, je naštela uradnike na ameriškem veleposlaništvu, slovenske vladne predstavnike, poslovneže, akademike in druge.

Pohvalila sprejete stroge ukrepe v boju proti trgovini z ljudmi

Med drugim je izpostavila, da si je Slovenija, čeprav je mlada država, že zagotovila izjemen sloves na področju mednarodnega sodelovanja. V okviru zveze Nato pa so slovenski vojaki podpirali ameriški misiji v Afganistanu in Iraku.

Pohvalila je tudi, da je slovenska vlada sprejela stroge ukrepe v boju proti trgovini z ljudmi, slovenske institucije pa so varuhi državljanskih svoboščin in promovirajo človekove pravice doma in po svetu.

Blanchardova bo zamenjala Brenta Hartleya

V svoji izjavi je med drugim še dejala, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za prvo damo Melanio Trump.

O potrditvi Blanchardove na položaj veleposlanice v Ljubljani mora odločati še senat.

Po senatni potrditvi bo Blanchardova v Sloveniji zamenjala Brenta Hartleyja, ki je v Slovenijo prišel februarja 2015 in je redni triletni mandat sklenil sredi julija. V vmesnem času veleposlaništvo vodi začasni odpravnik poslov Gautam Rana.